Atacantul transferat cu scandal de Dinamo, pariul pentru noul sezon: “Cred foarte mult în el”

Dinamo a avut probleme cu postul de atacant în ultimul sezon, asta după ce Mamoudou Karamoko și George Pușcaș au fost deseori accidentați, iar asta a culminat cu absența lor din primul 11 la partida cu FCSB, decisivă pentru calificarea în cupele europene.
Formația alb-roșie are în curte mai mulți tineri fotbaliști ofensivi, care sunt considerați a fi jucători cu potețial pentru viitor.
Jucătorul pe care Andrei Nicolescu pariază pentru noul sezon la Dinamo: “Cred mult”
Unul dintre aceștia este și Vadym Kyrychenko, fotbalist pe care Andrei Nicolescu mizează pentru noul sezon. Ucraineanul a fost luat vara trecută de la UTA, iar prima parte a stagiunii a petrecut-o la CS Dinamo, sub formă de împrumut, după care din iarnă a revenit la formația din Liga 1 și a jucat pentru echipa secundă, din Liga 3. El s-a accidentat însă și nu a putut să-și arate calitățile pe deplin din cauza timpului limitat.
“Există niște discuții tehnice pe care Cosmin Mihalescu le-a avut deja cu Nuno Campos și cumva au identificat variante pentru al doilea vârf. Cu siguranță se caută activ atacant sau atacanți. Avem niște copii care vin după împrumuturi și care trebuie văzuți.
Eu personal cred foarte mult în Vadym Kyeychenko, depinde de foamea lui de performanță, calitățile le are. Depinde foarte mult de cum o să reacționeze. E o provocare, toți jucătorii trebuie să treacă printr-o adaptare”, a spus Andrei Nicolescu la Fanatik.
Transfer cu scandal la Dinamo pentru fotbalistul văzut ca o speranță la trupa bucureșteană
Transferul lui Vadym Kyrychenko la Dinamo a fost una dintre mutările care au generat cele mai multe discuții în fotbalul românesc în vara lui 2025. Atacantul ucrainean, în vârstă de 20 ani, a ajuns în Ștefan cel Mare după ce i-a expirat contractul cu UTA Arad, semnând cu Dinamo un angajament pe termen lung, până în 2029.
Considerat un jucător de perspectivă, Kyrychenko venea după un sezon bun la Progresul Pecica, unde marcase 14 goluri în Liga a 3-a. Oficialii dinamoviști au văzut în el un proiect pentru viitor, iar antrenorul Željko Kopic l-a inclus rapid în programul de pregătire al echipei.
UTA a contestat trecerea lui Vadym Kyrychenko la Dinamo
Transferul nu s-a realizat însă fără controverse. UTA Arad a contestat legitimarea fotbalistului la Dinamo, susținând că jucătorul se afla încă sub obligații contractuale față de clubul arădean și solicitând anularea transferului la comisiile LPF și FRF.
Conducerea arădeană a acuzat atât jucătorul, cât și Dinamo că au ignorat drepturile clubului formator, în timp ce reprezentanții lui Kyrychenko au susținut că fotbalistul era liber de contract și avea dreptul să semneze cu orice echipă. Litigiul a ajuns pe masa Comisiei Naționale de Soluționare a Litigiilor, care a respins cererea UTA și a validat transferul la Dinamo, oferind astfel câștig de cauză clubului bucureștean și atacantului ucrainean.
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