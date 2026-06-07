Atacantul transferat cu scandal de Dinamo, pariul pentru noul sezon: “Cred foarte mult în el”

Dinamo a avut probleme cu postul de atacant în ultimul sezon, asta după ce Mamoudou Karamoko și George Pușcaș au fost deseori accidentați, iar asta a culminat cu absența lor din primul 11 la partida cu FCSB, decisivă pentru calificarea în cupele europene.

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Formația alb-roșie are în curte mai mulți tineri fotbaliști ofensivi, care sunt considerați a fi jucători cu potețial pentru viitor.

Jucătorul pe care Andrei Nicolescu pariază pentru noul sezon la Dinamo: “Cred mult”

Unul dintre aceștia este și Vadym Kyrychenko, fotbalist pe care Andrei Nicolescu mizează pentru noul sezon. Ucraineanul a fost luat vara trecută de la UTA, iar prima parte a stagiunii a petrecut-o la CS Dinamo, sub formă de împrumut, după care din iarnă a revenit la formația din Liga 1 și a jucat pentru echipa secundă, din Liga 3. El s-a accidentat însă și nu a putut să-și arate calitățile pe deplin din cauza timpului limitat.

“Există niște discuții tehnice pe care Cosmin Mihalescu le-a avut deja cu Nuno Campos și cumva au identificat variante pentru al doilea vârf. Cu siguranță se caută activ atacant sau atacanți. Avem niște copii care vin după împrumuturi și care trebuie văzuți.

Eu personal cred foarte mult în Vadym Kyeychenko, depinde de foamea lui de performanță, calitățile le are. Depinde foarte mult de cum o să reacționeze. E o provocare, toți jucătorii trebuie să treacă printr-o adaptare”, a spus Andrei Nicolescu la Fanatik.