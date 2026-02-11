Florin Talpan, atac direct la Federația Română de Fotbal! Juristul CSA apelează la TAS pentru a face dreptate - Antena Sport

Florin Talpan continuă războiul cu Federația Română de Fotbal, UEFA și FCSB. Juristul celor de la CSA Steaua ia măsuri drastice pentru a face dreptate în cazul palmaresului european al roș-albaștrilor, dar și cu privire la locul Stelei în fotbalul românesc.
Acesta a publicat un comunicat pe contul său oficial de Facebook, în care a precizat că va merge în Elveția pentru a găsi soluții. El a transmis că va solicita dezafilierea FRF, dar și excluderea campioanei României din cupele europene.
Florin Talpan cere dezafilierea FRF și excluderea FCSB-ului din cupele europene
Florin Talpan nu renunță la războiul său cu Gigi Becali, dar nu scapă din ochi nici Federația Română de Fotbal și UEFA. Juristul celor de la CSA Steaua a venit cu acuzații grave la adresa celor trei „dușmani” și a precizat că își va căuta dreptatea în străinătate.
Acesta a continuat discursul precizând că va solicita dezafilierea Federației Române de Fotbal, dar și excluderea echipei lui Elias Charalambous din competițiile europene.
„În legătură cu faptul că entitatea denumită Federația Română de Fotbal (…) funcționează în mod nelegal, întrucât nu întrunește condițiile impuse de legislația în vigoare pentru a fi considerată o federație sportivă legal constituită. Membrii Consiliului Executiv al Federației Române de Fotbal au fost aleși de către membri ai Adunării Generale care nu sunt înregistrați și nu figurează în Registrul special al asociațiilor și fundațiilor.
Dezafilierea entității denumite Federația Română de Fotbal (…) din cadrul UEFA și FIFA, având în vedere faptul că funcționează nelegal și nu îndeplinește condițiile pentru a fi recunoscută drept federație sportivă națională. Excluderea din competițiile organizate de UEFA și FIFA a echipelor de fotbal care au accesat aceste competiții prin intermediul FRF, întrucât respectivele cluburi nu sunt afiliate legal”.
„FC FCSB trebuie exclusă din cupele europene”
„Primul incident a constat în modificarea unei reguli din Liga 1 în timpul desfășurării sezonului, la presiunea și în beneficiul unui singur club (…) Al doilea incident a vizat extragerea meciurilor din play-off-ul Cupei României, procedură care a fost viciată.
Este notoriu în România cazul clubului Fotbal Club FCSB S.A., care susține că este continuatoarea Clubului Sportiv al Armatei ‘Steaua’ București (…) în pofida existenței mai multor hotărâri judecătorești definitive. Fotbal Club FCSB S.A. a beneficiat de 4 puncte suplimentare în coeficientul UEFA. Aceste 4 puncte au generat un bonus financiar de 1,11 milioane de euro, sumă pe care Fotbal Club FCSB S.A. a obținut-o fără drept.
FRF trebuie dezafiliată cel puțin până la rezolvarea tuturor problemelor de natură legală (…) FC Fcsb trebuie exclusă din fotbalul european, ca urmare a fraudei comise”, a scris Florin Talpan.
- Mititelu vrea să-i dea încă o lovitură lui Rotaru după ce a câștigat palmaresul Craiovei: “40, 50 de mil. de €”
- Peluza Sud Craiova a sărbătorit victoria din instanță a lui Adrian Mititelu. Bannerul afișat la “Ion Oblemenco”
- Adrian Mititelu a câștigat procesul pentru palmaresul Universității Craiova! Lovitură pentru Rotaru
- Cătălin Hîldan ar fi împlinit 50 de ani! Mesajul emoţionant al lui Florentin Petre: “Dinamo încă te strigă”
- Florin Prunea şi Ilie Dumitrescu s-au contrat în legătură cu scandalul pariurilor: “Vrei să protejezi FRF”!