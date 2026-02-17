Mihai Stoica anunță reveniri importante în lotul FCSB-ului: „Mai avea puțin și strica aparatele” - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Mihai Stoica anunță reveniri importante în lotul FCSB-ului: „Mai avea puțin și strica aparatele”

Daniel Işvanca Publicat: 17 februarie 2026, 20:05

Mihai Stoica / Profimedia

FCSB are nevoie de victorii pe linie pentru a mai spera la clasarea pe un loc de play-off la finalul sezonului regulat, iar progresul făcut de Ofri Arad este unul impresionant.

Mijlocașul venit de la Kairat Almaty nu este însă singurul care a „rupt gura târgului”. Mihai Stoica a anunțat care este stadiul revenirii lui Mihai Popescu.

Mihai Popescu, tot mai aproape de revenirea pe gazon

Reveniri importante în echipa FCSB-ului, care are nevoie de un miracol pentru a obține prezența în play-off. Mihai Stoica a vorbit despre problemele de lot cu care se confruntă campioana României.

În același timp, președintele Consiliului de Administrație a confirmat că Ofri Arad va fi apt de joc pentru partida cu Metaloglobus. Ttoodată, oficialul roș-albaștrilor a vorbit și despre progresul înregistrat de Mihai Popescu.

„(n.r. – Tănase şi Thiam sunt la Belgrad?) Au plecat azi, a fost cursă la 16:05. Sper să fie buni de joc luni (n.r. – cu Metaloglobus). N-am zis că joacă, ci că sunt buni de joc. 

Apt de joc va fi şi Ofri Arad, care azi a dat testul de forţă şi l-a trecut, a luat 100%, iar 100% a luat şi Mihai Popescu, care mai avea puţin şi strica aparatele. Patru luni şi au trecut (n.r. – de la operaţie). 

De mâine, Ofri Arad intră cu echipa şi Mihai Popescu intră integrat, adică face parte de antrenament cu echipa, 10 zile face şi suplimentar. Nu face cu echipa contactele, adică la jocuri poate fi joker, nu ştiu, dar în 10 zile se va antrena şi el cu echipa, va face antrenamentul cap-coadă”, a declarat Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.

