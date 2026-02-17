Mihai Stoica anunță reveniri importante în lotul FCSB-ului: „Mai avea puțin și strica aparatele” - Antena Sport

FCSB are nevoie de victorii pe linie pentru a mai spera la clasarea pe un loc de play-off la finalul sezonului regulat, iar progresul făcut de Ofri Arad este unul impresionant.

Mijlocașul venit de la Kairat Almaty nu este însă singurul care a „rupt gura târgului”. Mihai Stoica a anunțat care este stadiul revenirii lui Mihai Popescu.

Mihai Popescu, tot mai aproape de revenirea pe gazon

Reveniri importante în echipa FCSB-ului, care are nevoie de un miracol pentru a obține prezența în play-off. Mihai Stoica a vorbit despre problemele de lot cu care se confruntă campioana României.

În același timp, președintele Consiliului de Administrație a confirmat că Ofri Arad va fi apt de joc pentru partida cu Metaloglobus. Ttoodată, oficialul roș-albaștrilor a vorbit și despre progresul înregistrat de Mihai Popescu.

„(n.r. – Tănase şi Thiam sunt la Belgrad?) Au plecat azi, a fost cursă la 16:05. Sper să fie buni de joc luni (n.r. – cu Metaloglobus). N-am zis că joacă, ci că sunt buni de joc.