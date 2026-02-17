Rușine istorică pentru Juventus în UEFA Champions League! Nu s-a mai întâmplat de 67 de ani - Antena Sport

Juventus Torino este aproape eliminată din play-off-ul UEFA Champions League, după ce a suferit un eșec usturător pe terenul celor de la Galatasaray, scor 5-2.

Gruparea din Serie A a bifat o performanță negativă în istoria de 128 de ani. „Remontada” pare imposibilă în retur pentru formația antrenată de Luciano Spalletti.

Juventus, cel mai rușinos eșec din istorie în Liga Campionilor

Galatasaray a produs o surpriză în primul meci din play-off-ul UEFA Champions League, reușind să o surclaseze pe Juventus, care venea după eșecul din campionat contra Interului.

Echipa antrenată de Luciano Spalletti a condus cu scorul de 2-1 la Istanbul, dar a suferit o rușine istorică, în fața unui club care a investit sume uriașe în transferuri în ultimii ani.

Înfrângerea de la Istanbul este cea mai rușinoasă din istoria lui Juventus în Liga Campionilor. Până la acest meci, doar Bayern, Real Madrid și Chelsea mai marcaseră patru goluri, însă niciuna cinci.