Gabi Tamaș, vedeta de la Asia Express, a debutat în Liga 4: "Mai sunt și înjurături, ca pe vremuri" - Antena Sport

Gabi Tamaș (41 de ani), vedeta de la Asia Express, a debutat la Roberto Ziduri, echipa din Liga 4 din Dâmboviţa cu care a semnat în acest sezon. Chiar dacă a rămas şi director sportiv la Concordia Chiajna, fostul internaţional nu a renunţat la joaca din iarbă.

Din păcate pentru Tamaş, echipa sa a fost învinsă cu 0-2 de Aninoasa, într-un duel în care partenerul lui Dan Alexa de la Asia Express, a fost integralist. Tamaş s-a bucurat însă de atmosferă.

Gabi Tamaş, debut în Liga 4

“Mi-a plăcut, într-un fel sau altul. Păcat că au fost niște greșeli personale în prima repriză și s-a cam închis jocul. Chiar îmi face plăcere să vin să joc în ligile inferioare. Și o să mai vin.

Văd lume multă, bucuroasă, atmosferă frumoasă, mai sunt și înjurături, ca pe vremuri, dar când vezi spectatori într-un număr considerabil la aceste meciuri, te bucuri.

Trebuie să creștem ligile inferioare, să creștem jucători dacă vrem să ajungem o țară dominantă în Europa”, a spus Tamaş, citat de liga2.ro.