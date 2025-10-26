Gabi Tamaș, vedeta de la Asia Express, a debutat în Liga 4: "Mai sunt și înjurături, ca pe vremuri" - Antena Sport

Gabi Tamaș (41 de ani), vedeta de la Asia Express, a debutat la Roberto Ziduri, echipa din Liga 4 din Dâmboviţa cu care a semnat în acest sezon. Chiar dacă a rămas şi director sportiv la Concordia Chiajna, fostul internaţional nu a renunţat la joaca din iarbă.
Din păcate pentru Tamaş, echipa sa a fost învinsă cu 0-2 de Aninoasa, într-un duel în care partenerul lui Dan Alexa de la Asia Express, a fost integralist. Tamaş s-a bucurat însă de atmosferă.
Gabi Tamaş, debut în Liga 4
“Mi-a plăcut, într-un fel sau altul. Păcat că au fost niște greșeli personale în prima repriză și s-a cam închis jocul. Chiar îmi face plăcere să vin să joc în ligile inferioare. Și o să mai vin.
Văd lume multă, bucuroasă, atmosferă frumoasă, mai sunt și înjurături, ca pe vremuri, dar când vezi spectatori într-un număr considerabil la aceste meciuri, te bucuri.
Trebuie să creștem ligile inferioare, să creștem jucători dacă vrem să ajungem o țară dominantă în Europa”, a spus Tamaş, citat de liga2.ro.
Carieră impresionantă pentru Gabi Tamaş
În precedentele două sezoane, Gabi Tamaş a jucat în Liga 2 la Concordia Chiajna. A adunat 18 meciuri în tricoul ilfovenilor şi a înscris un gol.
Gabi Tamaş a evoluat la FCSB în două perioade, ianuarie – august 2015, şi februarie 2016 – iulie 2017. A câştigat un titlu, o Cupă a României şi după Cupe ale Ligii.
Tamaş are trei trofee şi în tricoul lui Dinamo. A câştigat două Cupe ale României (2003, 2005) şi o Supercupă (2005). A mai jucat pentru FC Braşov, Rapid, Galatasaray, Spartak Moscova, Celta Vigo, Auxerre, WBA, CFR Cluj, Docaster, Watford, Cardiff, Hapoel Haifa, Astra, U Cluj, FC Voluntari şi Petrolul.
Gabi Tamaş a impresionat în tricoul naţionalei României. De-a lungul carierei a strâns 67 de selecţii şi a marcat trei goluri.
