„N-a antrenat în viața lui la nivelul ăsta”. Mihai Stoica, replică dură pentru Marius Șumudică. Subiectul care l-a enervat - Antena Sport

Mihai Stoica i-a dat o replică dură lui Marius Șumudică. După ce antrenorul a transmis că nu înțelege de ce forma fizică a jucătorilor de la FCSB este mult diferită față de sezonul trecut, președintele Consiliului de Administrație al campioanei a transmis un mesaj categoric.

Concret, MM i-a amintit lui „Șumi” faptă că în FCSB a disputat nu mai puțin de 100 de meciuri într-un singur an. Acesta a subliniat faptul că roș-albaștrii s-au confruntat cu multe accidentări, iar jucătorii au fost extrem de solicitați.

Mihai Stoica, replică dură pentru Marius Șumudică

Mihai Stoica i-a transmis lui Marius Șumudică „să nu se mai mire” atunci când vorbește despre forma fizică a roș-albaștrilor. MM a transmis că FCSB a disputat partide cu încărcătură foarte mare, motiv pentru care jucătorii au ajuns la epuizare.

„(n.r. – Şumudică a spus că nu înţelege de ce FCSB nu mai aleargă precum anul trecut) Îi răspund acum lui Şumudică bolduit, că nu are de unde să ştie că n-a antrenat vreodată în viaţa lui la nivelul ăsta atât de multe meciuri. Noi, într-un an şi jumătate, avem 100 de meciuri. Ştiţi ce înseamnă 100 de meciuri oficiale? Cu 14 meciuri în plus faţă de adversari, faţă de Dinamo am avut 14 meciuri în plus. 14 meciuri cu mare încărcătură, să nu se mai mire Şumudică. Avem mulţi accidentaţi, unii cu accidentări mai puţin grave, alţii cu grave, dar care lipsesc.

Este pentru prima dată de când sunt în fotbal, din 1992, când am văzut jucători care au zis <<Nu mai pot>>. Nu neapărat fizic, cât mental. Surmenaj este cuvântul, că e aproape imposibil să fii în zona ta de confort când te muţi în continuu. Ne vin peste noi meciurile astea, de asta vrem să se termine, ca să aibă băieţii de pe 21 până pe 4 vacanţă, ca apoi să avem o pregătire bună. 100 de meciuri!