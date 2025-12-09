Închide meniul
Daniel Pancu știe de ce Turcia a ales să joace barajul cu România pe stadionul lui Beșiktaș: „Numărul unu" - Antena Sport

Daniel Pancu știe de ce Turcia a ales să joace barajul cu România pe stadionul lui Beșiktaș: „Numărul unu"

Viviana Moraru Publicat: 9 decembrie 2025, 21:24

Daniel Pancu, în timpul unui meci / Profimedia

Daniel Pancu a reacționat după ce România a aflat unde va disputa barajul cu Turcia din martie. Meciul „de foc” se va juca la Istanbul, pe arena celor de la Beșiktaș. 

Inițial, se zvonise că turcii își doreau ca partida cu România să nu se joace la Istanbul, pentru a evita un eventual conflict între fanii celor trei mari echipe.  

Daniel Pancu știe de ce Turcia a ales să joace barajul cu România pe stadionul lui Beșiktaș 

Daniel Pancu s-a declarat convins de faptul că oriunde s-ar fi disputat meciul în Turcia, presiunea pusă de fani era una uriașă. Totuși, antrenorul de la CFR Cluj a subliniat faptul că fanii lui Beșiktaș sunt „numărul unu” în ceea ce privește presiunea pusă pe un adversar în timpul meciurilor. 

„E în centrul Istanbulului, tensiunea e aceeași în Turcia oriunde mergeai. Și dacă mergeai în partea aia spre Siria era la fel. Au ales un stadion de 40.000 de locuri. Probabil a contat și faptul că suporterii lui Beșiktaș sunt numărul unu din punct de vedere al presiunii exercitate pe adversar. Asta a contact foarte mult cred eu. 

Am avut parte de multe momente minunate pe stadionul ăla. Sperăm că tradiția care e de partea noastră să ne ajute și de data asta. De multe ori au plecat favorite echipele mari din Turcia cu echipele românești, dar ne-am descurcat mai bine noi. 

Sperăm să fie așa și de data asta. Nu știu cum o să fie, dar mi-aș dori foarte mult să particip la meci. Pe hârtie, Turcia e favorită clară, e diferență de valoare între cele două echipe, plus că sunt gazde, dar selecționerul cunoaște foarte bine fotbalistul turc și sunt convins că plecăm cu șanse aproape egale”, a declarat Daniel Pancu, conform sport.ro. 

Daniel Pancu, ajuns la 48 de ani, a evoluat pentru Beșiktaș între 2002 și 2006, bifând peste 100 de meciuri pentru formația turcă, în care a marcat 24 de goluri. Fostul atacant a cucerit un titlu alături de Beșiktaș, în 2003, când antrenorul echipei era Mircea Lucescu. 

