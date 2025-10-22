„Nici mort”. Gabi Tamaș, moment savuros în cursa pentru ultima șansă la Asia Express. La ce nu a putut renunța - Antena Sport

Gabi Tamaș și Dan Alexa au oferit momente savuroase în cursa pentru ultima șansă de la Asia Express. Cei doi nu au putut renunța la o sticlă de țuică, primită din partea Irinei Fodor.

Concret, Gabi Tamaș și Dan Alexa au intrat la cursa pentru ultima șansă din etapa a 7-a de la Asia Express – Drumul Eroilor, alături de echipele Karmen/Olga și Ștefan/Alexandru. În startul cursei, cele trei echipe au primit din partea Irinei Fodor mai multe suveniruri din România.

Gabi Tamaș, moment savuros în cursa pentru ultima șansă la Asia Express

În punga dată de Irina Fodor concurenților se regăsea și o sticlă de țuică. Ei aveau ca sarcină să vândă aceste obiecte tradiționale pentru a obține bani, în vederea realizării unei misiuni.

„100% facem schimb cu ea”, a spus, ironic, Gabi Tamaș atunci când a aflat că trebuie să vândă sticla de țuică pentru a realiza misiunea.

În cele din urmă, Tamaș și Alexa au reușit să strângă suma de bani necesară și fără să vândă sticla cu alcool primită la startul cursei pentru ultima șansă: „Am dat bănuții, am luat biletele, plicul și suvenirurile rămase pentru că nu știam ce probe mai avem și poate mai trebuia să vindem ceva. Bine, pălinca n-o vindeam nici mort”, a spus Gabi Tamaș, după finalizarea primei misiuni din cursa pentru ultima șansă de la Asia Express. (vezi AICI momentul).