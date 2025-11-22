Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Crimă şocantă în faţa stadionului Da Luz! Liderul ultraşilor Benficăi a fost împuşcat în cap! - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Portugal | Crimă şocantă în faţa stadionului Da Luz! Liderul ultraşilor Benficăi a fost împuşcat în cap!

Crimă şocantă în faţa stadionului Da Luz! Liderul ultraşilor Benficăi a fost împuşcat în cap!

Publicat: 22 noiembrie 2025, 13:55

Comentarii
Crimă şocantă în faţa stadionului Da Luz! Liderul ultraşilor Benficăi a fost împuşcat în cap!

Unul dintre liderii galeriei Benficăi, Sergio Caetano, a fost ucis / colaj X, Profimedia Images

O crimă şocantă a avut loc în faţa stadionului Da Luz, pe care evoluează Benfica Lisabona. Unul dintre liderii ultraşilor Benficăi, Sergio Caetano, a fost găsit împuşcat în cap. Un alt membru al facţiunii “Diabos Vermelhos” (Diavolii Roșii), conduse de Sergio Caetano, a fost dat dispărut.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Poliţia portugheză a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanţele în care s-a produs uciderea lui Sergio Caetano.

Unul dintre liderii galeriei Benficăi, ucis în faţa stadionului Da Luz

Caetano a fost găsit mort în maşina sa, chiar în faţa stadionului Da Luz. La locul crimei a fost găsită şi arma cu care Caetano a fost ucis.

Caetano fusese dat dispărut de către familie în dimineaţa zilei de vineri. Vineri seară el a fost găsit mort. În dimineaţa zilei de vineri el şi-ar fi lăsat copilul la şcoală. Caetano ar fi putut fi victima unei reglări de conturi din lumea interlopă din Lisabona.

Devotamentul său neclintit față de club va lăsa o amprentă de neșters în istoria susținerii lui Benfica”, a transmis clubul din Lisabona, într-un comunicat emis după tragedie.

Reclamă
Reclamă

Vineri seară Benfica a jucat în deplasare, în Cupa Portugaliei, cu Atletico CP, o echipă din liga a treia. Mourinho s-a enervat fiindcă Benfica s-a chinuit cu formaţia din liga a treia. “The Special One” a făcut 4 schimbări la pauză şi a transmis că ar fi vrut să facă 9 modificări faţă de echipa cu care a început partida. Totodată, Mourinho şi-a acuzat jucătorii de “trădare”.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vom elimina Turcia la barajul pentru World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
De ce lipsesc ouăle din supermarketuri, chiar dacă producem mai mult decât consumăm
Observator
De ce lipsesc ouăle din supermarketuri, chiar dacă producem mai mult decât consumăm
Ce s-a ales de tânăra care a intrat în costum de baie pe teren la finala Champions League din 2019. Din ce face bani astăzi, surpriză totală
Fanatik.ro
Ce s-a ales de tânăra care a intrat în costum de baie pe teren la finala Champions League din 2019. Din ce face bani astăzi, surpriză totală
15:52
Zeljko Kopic, veste mare pentru fanii “câinilor” în legătură cu “perla” lui Dinamo, Adrian Mazilu!
15:29
Alex Maxim a marcat pentru Gaziantep! Nota românului după o victorie mare în deplasare
15:25
LIVE SCOREUTA – U Cluj 0-0. Gol anulat al arădenilor
15:08
Karamoko, impresionat de jucătorul unei rivale a lui Dinamo: “E foarte bun”
14:46
Kopic, întrebat dacă Musi a fost forţat să se antreneze accidentat la naţionala U21! Răspunsul antrenorului
14:10
VIDEOOklahoma City Thunder, a 16-a victorie a sezonului în NBA. Succes categoric pentru campioană cu Utah Jazz
Vezi toate știrile
1 Afacerea în care Adrian Mutu a investit 1.5 milioane de euro. S-a asociat cu un greu din lumea business-ului românesc 2 Antrenorul care a făcut istorie cu Liverpool îl vrea pe Ianis Hagi. Ofertă de top pentru căpitanul naţionalei 3 Ce lovitură! Andrei Rațiu a semnat până în 2030 4 Control antidoping după FC Argeș – Universitatea Craiova 1-2! Ce jucători au fost testați 5 Jucătorul de la Universitatea Craiova pe care Meme Stoica a pus ochii: “Foarte, foarte bun!” 6 Nicușor Bancu nu s-a ferit de cuvinte, după victoria cu FC Argeș: „Contează antrenorul, plecasem cu Rădoi”
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!
Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga CampionilorAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor