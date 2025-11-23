Lando Norris și Oscar Piastri au fost descalificați după MP din Las Vegas! Cum a fost afectat clasamentul - Antena Sport

Lando Norris și Oscar Piastri, cei doi piloți de la McLaren, au fost descalificați din Marele Premiu din Las Vegas. Norris a încheiat cursa pe locul 2, în timp ce Piastri, cel care a profitat de penalizarea lui Kimi Antonelli, s-a clasat pe locul 4.
La finalul cursei, în urma verificării monoposturilor, mașinile celor de la McLaren au fost găsite cu nereguli la podea.
Lando Norris și Oscar Piastri riscă să fie descalificați după MP din Las Vegas
Update 11:49: Lando Norris și Oscar Piastri au fost descalificați.
BREAKING: Both McLaren cars of Lando Norris and Oscar Piastri have been disqualified from the Las Vegas Grand Prix
This is because the thickness of the rearmost skid of both cars was less than the required thickness#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/gOplpgDHl7
— Formula 1 (@F1) November 23, 2025
Potrivit unui document de pe site-ul FIA, cele două mașini McLaren au depășit limita de uzură la podea. Placa de sub podea analizată a fost măsurată, iar în cazul ambelor mașini a fost mai mică de 9 mm, sub limita permisă de regulament. Cei doi au fost chemați de comisari să dea explicații și au fost descalificați.
Cei doi piloți McLaren își vor pierde punctele și vor reveni la punctajul dinaintea cursei din Las Vegas. În prezent cu 408 puncte, Norris ar reveni la 390 de puncte, în timp ce Oscar Piastri ar urma să fie egalat în clasamentul piloților de Max Verstappen, câștigătorul cursei din Vegas, la 366 de puncte, cu două etape înainte de finalul sezonului.
Both Oscar Piastri and Lando Norris’ cars have been referred to the stewards due to skid wear pic.twitter.com/6birqud7qM
— Junaid #JB17 (@JunaidSamodien_) November 23, 2025
În Formula 1 urmează Marele Premiu al Qatarului, acolo unde vom avea un ultim weekend cu sprint, urmând ca sezonul să se încheie la Abu Dhabi.
După descalificare, George Russell va urca pe locul al doilea, în timp ce Kimi Antonelli, pilot care a fost penalizat cu cinci secunde pentru că s-a mișcat înaintea startului, ar urca pe podium, în ciuda faptului că a pierdut o poziție și a ajuns pe locul 5, în urma penalizării.
- “L-am lăsat pe Max să câștige” Lando Norris, pus pe glume după MP din Las Vegas! Ce s-a întâmplat la start
- Premieră în Las Vegas! Performanța realizată de Max Verstappen după ce a câștigat fără emoții cursa
- Max Verstappen a câștigat Marele Premiu din Las Vegas, după o cursă perfectă. Lando Norris a încheiat pe locul 2
- Max Verstappen, după calificările din Las Vegas: „E ca și cum ai pilota pe gheață”
- Lewis Hamilton, bornă negativă fără precedent după calificările din Las Vegas: „E oribil, mai rău de atât nu se poate”