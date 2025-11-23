Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Lando Norris și Oscar Piastri au fost descalificați după MP din Las Vegas! Cum a fost afectat clasamentul - Antena Sport

Home | Formula 1 | Lando Norris și Oscar Piastri au fost descalificați după MP din Las Vegas! Cum a fost afectat clasamentul
NEWS ALERT

Lando Norris și Oscar Piastri au fost descalificați după MP din Las Vegas! Cum a fost afectat clasamentul

Publicat: 23 noiembrie 2025, 11:49

Comentarii
Lando Norris și Oscar Piastri au fost descalificați după MP din Las Vegas! Cum a fost afectat clasamentul

Oscar Piastri și Lando Norris / Profimedia

Lando Norris și Oscar Piastri, cei doi piloți de la McLaren, au fost descalificați din Marele Premiu din Las Vegas. Norris a încheiat cursa pe locul 2, în timp ce Piastri, cel care a profitat de penalizarea lui Kimi Antonelli, s-a clasat pe locul 4.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La finalul cursei, în urma verificării monoposturilor, mașinile celor de la McLaren au fost găsite cu nereguli la podea.

Lando Norris și Oscar Piastri riscă să fie descalificați după MP din Las Vegas

Update 11:49: Lando Norris și Oscar Piastri au fost descalificați.

Potrivit unui document de pe site-ul FIA, cele două mașini McLaren au depășit limita de uzură la podea. Placa de sub podea analizată a fost măsurată, iar în cazul ambelor mașini a fost mai mică de 9 mm, sub limita permisă de regulament. Cei doi au fost chemați de comisari să dea explicații și au fost descalificați.

Reclamă
Reclamă

Cei doi piloți McLaren își vor pierde punctele și vor reveni la punctajul dinaintea cursei din Las Vegas. În prezent cu 408 puncte, Norris ar reveni la 390 de puncte, în timp ce Oscar Piastri ar urma să fie egalat în clasamentul piloților de Max Verstappen, câștigătorul cursei din Vegas, la 366 de puncte, cu două etape înainte de finalul sezonului.

În Formula 1 urmează Marele Premiu al Qatarului, acolo unde vom avea un ultim weekend cu sprint, urmând ca sezonul să se încheie la Abu Dhabi.

Filmul tragediei din Mioveni, unde un taximetrist a fost ucis de un client. A apucat doar să mai ceară ajutorFilmul tragediei din Mioveni, unde un taximetrist a fost ucis de un client. A apucat doar să mai ceară ajutor
Reclamă

După descalificare, George Russell va urca pe locul al doilea, în timp ce Kimi Antonelli, pilot care a fost penalizat cu cinci secunde pentru că s-a mișcat înaintea startului, ar urca pe podium, în ciuda faptului că a pierdut o poziție și a ajuns pe locul 5, în urma penalizării.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vom elimina Turcia la barajul pentru World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Fructul exotic, vedetă în România: vânzările au crescut cu peste 170%, iar fermierii îl cultivă deja intens
Observator
Fructul exotic, vedetă în România: vânzările au crescut cu peste 170%, iar fermierii îl cultivă deja intens
Afacerea profitabilă în care a investit Dan Petrescu. ”Bursucul” l-a egalat pe Gică Hagi la capitolul avere
Fanatik.ro
Afacerea profitabilă în care a investit Dan Petrescu. ”Bursucul” l-a egalat pe Gică Hagi la capitolul avere
11:31
Inter – Milan LIVE TEXT (21:45). Cel mai important meci din cariera lui Cristi Chivu
11:18
Arne Slot, după umilința suferită de Liverpool pe Anfield: “Nu pot inventa suficiente scuze”
10:57
Ce se întâmplă cu Cosmin Olăroiu după ce a ratat calificarea la World Cup 2026! Decizia luată de Federaţie
9:56
VIDEOEdmonton Oilers – Florida Panthers 6-3. Revanșă pentru canadieni în reeditarea finalei Cupei Stanley
9:47
A dat cărţile pe faţă despre situaţia la FCSB, după 1-1 cu Petrolul: “Pleacă jucători din cantonament”
9:15
VIDEODramatism cu Băluţă pe bancă: Los Angeles FC, eliminată după ce a avut 3 bare în aceeaşi fază, în minutul 121
Vezi toate știrile
1 Are 50 milioane de euro în cont, dar pe masă are muşama “ca la sat”. De ce sportivul de top stă tot cu părinţii 2 Fotbalist din România, transferat în Serie A pentru 7 milioane de euro. Giovanni Becali poartă negocierile 3 Crimă şocantă în faţa stadionului Da Luz! Liderul ultraşilor Benficăi a fost împuşcat în cap! 4 Un singur jucător l-a impresionat pe Gigi Becali în FCSB – Petrolul 1-1: “Nu are cu cine să joace” 5 Ce s-a întâmplat pentru Denis Drăguş în minutul 65 al partidei Eyupspor – Karagumruk 6 Gigi Becali a găsit vinovații după 1-1 cu Petrolul: „A dormit în ghete”
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!
Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga CampionilorAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor