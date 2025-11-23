Lando Norris și Oscar Piastri au fost descalificați după MP din Las Vegas! Cum a fost afectat clasamentul - Antena Sport

Lando Norris și Oscar Piastri, cei doi piloți de la McLaren, au fost descalificați din Marele Premiu din Las Vegas. Norris a încheiat cursa pe locul 2, în timp ce Piastri, cel care a profitat de penalizarea lui Kimi Antonelli, s-a clasat pe locul 4.

La finalul cursei, în urma verificării monoposturilor, mașinile celor de la McLaren au fost găsite cu nereguli la podea.

Update 11:49: Lando Norris și Oscar Piastri au fost descalificați.

BREAKING: Both McLaren cars of Lando Norris and Oscar Piastri have been disqualified from the Las Vegas Grand Prix

This is because the thickness of the rearmost skid of both cars was less than the required thickness#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/gOplpgDHl7

— Formula 1 (@F1) November 23, 2025

Potrivit unui document de pe site-ul FIA, cele două mașini McLaren au depășit limita de uzură la podea. Placa de sub podea analizată a fost măsurată, iar în cazul ambelor mașini a fost mai mică de 9 mm, sub limita permisă de regulament. Cei doi au fost chemați de comisari să dea explicații și au fost descalificați.