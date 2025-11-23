Inter - Milan LIVE TEXT (21:45). Cel mai important meci din cariera lui Cristi Chivu - Antena Sport

Inter o va întâlni pe Milan în cadrul etapei a 12-a din Seria A. Derby della Madonnina va avea loc duminică, de la ora 21:45, şi va fi în format LIVE TEXT pe as.ro.

Înainte de derby-ul de pe Meazza, Inter a pierdut fotoliul de lider, după ce Napoli a trecut de Atalanta cu 3-1. Nerazzurrii au un punct în minus, dar şi două lungimi peste rivala pe care o vor întâlni diseară.

Inter – Milan, derby uriaş pentru Chivu

Pentru Cristi Chivu, acesta este al treilea derby din acest sezon şi românul a rămas dator după primele două, 3-4 cu Juventus şi 1-3 cu Napoli. Urmează acum duelul cu Max Allegri, unul dintre cei mai de succes antrenori italieni.

“Fotbalul e un nenorocit atât de mare încât se schimbă de la duminică la duminică. Eu prefer să o iau meci cu meci, pentru că doar atât poate fi în controlul meu deplin.

Dacă mă gândesc prea departe în viitor, nu fac decât să-mi irosesc energia. Iar când rămân fără energie, îmi pierd și luciditatea, iar asta mă face să devin trist. Și n-aș vrea ca băieții mei să mă vadă trist”, a spus Chivu, la conferinţa de presă.