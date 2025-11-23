Inter - Milan LIVE TEXT (21:45). Cel mai important meci din cariera lui Cristi Chivu - Antena Sport

Închide meniul
Inter – Milan LIVE TEXT (21:45). Cel mai important meci din cariera lui Cristi Chivu

23 noiembrie 2025

Cristi Chivu, în timpul unui meci - Profimedia Images

Inter o va întâlni pe Milan în cadrul etapei a 12-a din Seria A. Derby della Madonnina va avea loc duminică, de la ora 21:45, şi va fi în format LIVE TEXT pe as.ro.

Înainte de derby-ul de pe Meazza, Inter a pierdut fotoliul de lider, după ce Napoli a trecut de Atalanta cu 3-1. Nerazzurrii au un punct în minus, dar şi două lungimi peste rivala pe care o vor întâlni diseară.

Inter – Milan, derby uriaş pentru Chivu

Pentru Cristi Chivu, acesta este al treilea derby din acest sezon şi românul a rămas dator după primele două, 3-4 cu Juventus şi 1-3 cu Napoli. Urmează acum duelul cu Max Allegri, unul dintre cei mai de succes antrenori italieni.

“Fotbalul e un nenorocit atât de mare încât se schimbă de la duminică la duminică. Eu prefer să o iau meci cu meci, pentru că doar atât poate fi în controlul meu deplin.

Dacă mă gândesc prea departe în viitor, nu fac decât să-mi irosesc energia. Iar când rămân fără energie, îmi pierd și luciditatea, iar asta mă face să devin trist. Și n-aș vrea ca băieții mei să mă vadă trist”, a spus Chivu, la conferinţa de presă.

Cine va câştiga duelul Calhanoglu – Modric

Italienii de la Gazzetta dello Sport susţin că meciul se poate câştiga în urma duelului de la mijlocul terenului dintre cei doi “grei”, Hakan Calhanoglu şi Luka Modric.

“La cei doi, este vorba de un amestec de minte sclipitoare şi picioare magistrale. Turcul va fi alături de Lautaro Martinez în tentativa de a-l presa pe Modric pentru a strica fluxul Milanului”, au notat italienii.

Echipele probabile

  • Inter (3-5-2): Sommer- Akanji, Acerbi, Bastoni- Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco- Thuram, Lautaro Martinez
  • Milan (3-5-2): Maignan- Tomori, Gabbia, Pavlovic- Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi- Leao, Pulisic
