Iuliu Mureșan se felicită după numirea lui Daniel Pancu: „A adus o mare schimbare” - Antena Sport

CFR Cluj a renăscut de la venirea lui Daniel Pancu și a înregistrat două succese consecutive în Liga 1. Cea mai clară victorie a sezonului a venit contra liderului Rapid București, care a plecat învinsă din Gruia cu scorul de 3-0.

Iuliu Mureșan a vorbit despre problemele financiare cu care se confruntă clubul ardelean și s-a lăudat pentru decizia de a-l aduce pe Daniel Pancu la Cluj.

Iuliu Mureșan: „De mult nu i-am mai văzut așa fericiți pe teren”

CFR Cluj a ajuns la două victorii la rând sub comanda lui Daniel Pancu, iar atmosfera din jurul echipei pare să fie cea potrivită, mai ales după ce conducerea a achitat o parte din datorii.

Iuliu Mureșan a reacționat după victoria spectaculoasă contra Rapidului și l-a lăudat pe Daniel Pancu pentru atitudinea cu care a venit în Gruia.

„După cum a jucat echipa, dacă erau nemulțumiri nu jucau așa. Am făcut niște plăți destul de mari și am scăpat de depunctare. Nu este o sumă mică. De când am venit am tot făcut calcule și am dat telefoane. Am contract de mandat, dar mă ocup și de problemele sportive.