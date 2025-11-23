Iuliu Mureșan se felicită după numirea lui Daniel Pancu: „A adus o mare schimbare” - Antena Sport

CFR Cluj a renăscut de la venirea lui Daniel Pancu și a înregistrat două succese consecutive în Liga 1. Cea mai clară victorie a sezonului a venit contra liderului Rapid București, care a plecat învinsă din Gruia cu scorul de 3-0.
Iuliu Mureșan a vorbit despre problemele financiare cu care se confruntă clubul ardelean și s-a lăudat pentru decizia de a-l aduce pe Daniel Pancu la Cluj.
Iuliu Mureșan: „De mult nu i-am mai văzut așa fericiți pe teren”
CFR Cluj a ajuns la două victorii la rând sub comanda lui Daniel Pancu, iar atmosfera din jurul echipei pare să fie cea potrivită, mai ales după ce conducerea a achitat o parte din datorii.
Iuliu Mureșan a reacționat după victoria spectaculoasă contra Rapidului și l-a lăudat pe Daniel Pancu pentru atitudinea cu care a venit în Gruia.
„După cum a jucat echipa, dacă erau nemulțumiri nu jucau așa. Am făcut niște plăți destul de mari și am scăpat de depunctare. Nu este o sumă mică. De când am venit am tot făcut calcule și am dat telefoane. Am contract de mandat, dar mă ocup și de problemele sportive.
S-a schimbat mult atitudinea echipei. E al doilea meci când nu am luat gol, o victorie semnificativă și clară. Echipa și-a dorit mult. De mult nu i-am mai văzut așa fericiți pe teren după meci. Era o atmosferă de bucurie mare. Pancu a adus o mare schimbare la echipă.
A schimbat antrenamentele, îi place să jucăm pe atac. Am avut două nume și l-am ales pe Pancu. Al doilea nume a fost Ciobotariu. Era greu să luăm de la echipe, am avut vreo 4-5 antrenori liberi și am ales bine.
Victoriile aduc victorii. Avem meciuri grele. Dacă echipa jiacă așa, o să punem probleme peste tot. Accesul la play-off, e greu. Trebuie să sperăm. E greu de ajuns acolo, avem multe echipe între noi și locul 6. Obiectivul principal e Cupa României”, a explicat Iuliu Mureșan, potrivit digisport.ro.
