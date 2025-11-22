Ce s-a întâmplat pentru Denis Drăguş în minutul 65 al partidei Eyupspor - Karagumruk - Antena Sport

Închide meniul
Home | Fotbal | Fotbal extern | Ce s-a întâmplat pentru Denis Drăguş în minutul 65 al partidei Eyupspor – Karagumruk

Ce s-a întâmplat pentru Denis Drăguş în minutul 65 al partidei Eyupspor – Karagumruk

Radu Constantin Publicat: 22 noiembrie 2025, 20:27

Denis Drăguş, în partida cu Beşiktaş / Profimedia Images

Coincidenţă stranie petru Denis Drăguş la revenirea în Turcia, într-un meci oficial.

Atacantul celor de la Eyupspor a văzut cartonaşul roşu la doar câteva minute de la intrarea pe teren, în meciul României cu Bosnia. El a fost introdus atunci de Mircea Lucescu, în minutul 65! Stupoare la revenirea lui în Turcia. Coincidența a făcut ca, la meciul Eyupspor – Karagumruk 1-1, Drăguș să fie introdus tot în minutul 65. De această dată nu a mai luat roşu, dar evoluţia lui a fost sub aşteptări. Pe Flashscore, atacantul român a primit nota 6,1 pentru jumătatea de oră jucată, mult sub media echipei sale, 7.

Merge la FCSB? Ce spune Impresarul lui Denis Drăguș

Gigi Becali a făcut o ofertă în cadrul unei emisiuni pentru Denis Drăguș, atacantul care a fost aspru criticat, după acel cartonaș roșu încasat în partida de la Zenica, contra Bosniei. Marius Șumudică a vorbit și el despre situația fotbalistului și a transmis că acesta nu și-a primit mai multe salarii, plus că patronul clubului este anchetat într-un scandal de proporții cu pariuri. Impresarul jucătorului format de Gică Hagi a dezmințit afirmațiile făcute de fostul antrenor al Rapidului și a explicat care sunt în prezent obiectivele lui Drăguș.

„Denis este jucătorul lui Eyupspor și se concentrează doar pe asta. Are o relație uimitoare cu întregul club, cu fanii echipei și cu orașul. Nu știu de unde au apărut aceste zvonuri (n.r. legate de restanțele financiare), îmi pare rău.

Denis se concentrează doar pe visul său de la echipa națională, Cupa Mondială, și Superliga cu Eyupspor. El vine după o scurtă accidentare care l-a obligat să fie absent din lot pentru că a fost în perioada de recuperare”, a declarat Enrico Sposato, impresarul lui Drăguș, potrivit prosport.ro.

