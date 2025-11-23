Andrei Cordea, în culmea fericirii după ce a marcat o „dublă” de vis în CFR Cluj - Rapid 3-0: „Abia așteptăm meciurile” - Antena Sport

Închide meniul
Andrei Cordea, în culmea fericirii după ce a marcat o „dublă" de vis în CFR Cluj - Rapid 3-0: „Abia așteptăm meciurile"

Andrei Cordea, în culmea fericirii după ce a marcat o „dublă" de vis în CFR Cluj – Rapid 3-0: „Abia așteptăm meciurile"

Andrei Cordea, în culmea fericirii după ce a marcat o „dublă” de vis în CFR Cluj – Rapid 3-0: „Abia așteptăm meciurile”

Publicat: 23 noiembrie 2025, 22:51

Andrei Cordea, în culmea fericirii după ce a marcat o dublă" de vis în CFR Cluj – Rapid 3-0: Abia așteptăm meciurile"

Andrei Cordea, la CFR Cluj/ Profimedia

Andrei Cordea a oferit prima reacție după ce a marcat o „dublă” de vis în CFR Cluj – Rapid 3-0. Clujenii i-au umilit pe giuleșteni în duelul din etapa a 17-a din Liga 1.  

Andrei Cordea a marcat primul gol al meciului în minutul 48, din pasa lui Louis Munteanu. Ulterior, mijlocașul de 27 de ani a reușit „dubla” în minutul 71. Scorul final a fost stabilit de Korenica, în minutul 77. 

Andrei Cordea, prima reacție după CFR Cluj – Rapid 3-0 

Andrei Cordea a dezvăluit că atmosfera s-a schimbat la CFR Cluj, de la venirea lui Daniel Pancu. Mijlocașul a transmis că toți jucătorii abia așteaptă să treacă săptămâna pentru a juca din nou. 

„Eu am spus că suntem bine. De asta am fost aici. Louis e un jucător foarte bun. Korenica mi-a dat și el o pasă de gol. Abia aștept să treacă săptămâna și să vină următorul meci. Este mai bine, cu victoriile se vor rezolva toate problemele.  

Important este ca noi să fim bine, Mister asta vrea de la noi. Așteptăm să vină meciul să ne bucurăm. În trecut am făcut mulți pași greșiți, dar continuăm. Când nu vor mai fi șanse matematice, atunci vom spune că nu ne-am îndeplinit obiectivele”, a declarat Andrei Cordea, conform digisport.ro, după CFR Cluj – Rapid 3-0. 

CFR Cluj, victorie categorică cu liderul Rapid 

În Gruia, clujenii au pus presiune pe poarta lui Aioani încă din startul meciului şi portarul giuleştenilor a intervenit la Louis Munteanu (min. 5) şi la Korenica (min. 12). Replica bucureştenilor a venit în minutul 34, când Petrila a şutat şi Sinyan a respins din faţa porţii goale.  

După reluare, în minutul 48, Andrei Cordea a deschis scorul pentru CFR, iar oaspeţii au trecut pe lângă gol la ratarea lui Christensen, din minutul 52. Louis Munteanu l-a întins pe Aioani, în minutul 63, însă portarul rapidist a respins in extremis, pentru ca în minutul 71 Cordea să reuşească dubla după ce a profitat de o respingere greşită a goalkeeperului oaspeţilor. Korenica a înscris şi el, în minutul 77, şi CFR Cluj s-a impus cu 3-0 în faţa liderului, Rapid. 

Giuleştenii rămân pe primul loc, cu 35 de puncte, dar pot fi întrecuţi de FC Botoşani, după meciul acesteia cu Dinamo, de luni seara. CFR Cluj a făcut 19 puncte şi ocupă locul 11. 

