Andrei Cordea, în culmea fericirii după ce a marcat o „dublă” de vis în CFR Cluj - Rapid 3-0: „Abia așteptăm meciurile” - Antena Sport

Andrei Cordea a oferit prima reacție după ce a marcat o „dublă” de vis în CFR Cluj – Rapid 3-0. Clujenii i-au umilit pe giuleșteni în duelul din etapa a 17-a din Liga 1.

Andrei Cordea a marcat primul gol al meciului în minutul 48, din pasa lui Louis Munteanu. Ulterior, mijlocașul de 27 de ani a reușit „dubla” în minutul 71. Scorul final a fost stabilit de Korenica, în minutul 77.

Andrei Cordea, prima reacție după CFR Cluj – Rapid 3-0

Andrei Cordea a dezvăluit că atmosfera s-a schimbat la CFR Cluj, de la venirea lui Daniel Pancu. Mijlocașul a transmis că toți jucătorii abia așteaptă să treacă săptămâna pentru a juca din nou.

„Eu am spus că suntem bine. De asta am fost aici. Louis e un jucător foarte bun. Korenica mi-a dat și el o pasă de gol. Abia aștept să treacă săptămâna și să vină următorul meci. Este mai bine, cu victoriile se vor rezolva toate problemele.

Important este ca noi să fim bine, Mister asta vrea de la noi. Așteptăm să vină meciul să ne bucurăm. În trecut am făcut mulți pași greșiți, dar continuăm. Când nu vor mai fi șanse matematice, atunci vom spune că nu ne-am îndeplinit obiectivele”, a declarat Andrei Cordea, conform digisport.ro, după CFR Cluj – Rapid 3-0.