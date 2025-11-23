Jucătorii Rapidului, dărâmați după eșecul cu CFR Cluj: „Un duș cât se poate de rece” - Antena Sport

CFR Cluj a obținut cea mai clară victorie din actuala ediție de campionat, după ce a surclasat Rapidul lui Costel Gâlcă, la capătul unui meci fantastic pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu”.

Ardelenii au controlat disputa, mai ales în a doua repriză, când au reușit să se desprindă, ajutați și de o eroarea mare a portarului Marian Aioani.

Alex Dobre: „Nu este plăcut”

În Gruia, liderul Ligii 1 a avut parte de un meci de coșmar, contra celor de la CFR Cluj. Cu Daniel Pancu pe bancă, ardelenii au reușit un joc de senzație în fața propriilor suporteri, punctând de trei ori în poarta lui Aioani.

Alex Dobre și căpitanul Răzvan Onea au încercat să găsească explicații pentru eșecul dureros suferit în deplasare. Aceștia le-au mulțumit suporterilor pentru faptul că îi susțin, indiferent de context.

„Trebuie să învățăm să și pierdem. E un sentiment care nu este plăcut. La fotbal, în săptămâna următoare poți reveni cu o victorie. Am încercat să scot maxim din fiecare minge, nu îmi iese mereu. Îmi pare rău că nu am putut face mai mult în această seară. Este un meci, mergem înainte.