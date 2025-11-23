Jucătorii Rapidului, dărâmați după eșecul cu CFR Cluj: „Un duș cât se poate de rece” - Antena Sport

Închide meniul
Jucătorii Rapidului, dărâmați după eșecul cu CFR Cluj: „Un duș cât se poate de rece"

Jucătorii Rapidului, dărâmați după eșecul cu CFR Cluj: „Un duș cât se poate de rece"

Jucătorii Rapidului, dărâmați după eșecul cu CFR Cluj: „Un duș cât se poate de rece”

Daniel Işvanca Publicat: 23 noiembrie 2025, 22:58

Jucătorii Rapidului, dărâmați după eșecul cu CFR Cluj: Un duș cât se poate de rece”

Alex Dobre, Rapid / SPORT PICTURES

CFR Cluj a obținut cea mai clară victorie din actuala ediție de campionat, după ce a surclasat Rapidul lui Costel Gâlcă, la capătul unui meci fantastic pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu”.

Ardelenii au controlat disputa, mai ales în a doua repriză, când au reușit să se desprindă, ajutați și de o eroarea mare a portarului Marian Aioani.

Alex Dobre: „Nu este plăcut”

În Gruia, liderul Ligii 1 a avut parte de un meci de coșmar, contra celor de la CFR Cluj. Cu Daniel Pancu pe bancă, ardelenii au reușit un joc de senzație în fața propriilor suporteri, punctând de trei ori în poarta lui Aioani.

Alex Dobre și căpitanul Răzvan Onea au încercat să găsească explicații pentru eșecul dureros suferit în deplasare. Aceștia le-au mulțumit suporterilor pentru faptul că îi susțin, indiferent de context.

„Trebuie să învățăm să și pierdem. E un sentiment care nu este plăcut. La fotbal, în săptămâna următoare poți reveni cu o victorie. Am încercat să scot maxim din fiecare minge, nu îmi iese mereu. Îmi pare rău că nu am putut face mai mult în această seară. Este un meci, mergem înainte.

Vreau să le mulțumesc suporterilor că au fost alături de noi și azi, ne pare rău că nu am putut să le facem o bucurie. Trebuie să o luăm pas cu pas. Acest campionat este un maraton. La final vom trage linie și vom vedea unde suntem. Noi ne concentrăm pe munca noastră, concentrarea maximă este pe noi. Poate este o palmă, poate este ce ne trebuia. Sper să revenim cu o victorie”, a spus Alex Dobre.

Răzvan Onea: „Trebuie să remediem greșelile”

„A fost o partidă proastă pentru noi. Un duș cât se poate de rece. Este prea mult, ne cerem scuze în fața suporterilor. A fost un meci prost, vedem ce am greșit și să nu mai repetăm. Noi nu am fost bine, dacă făceam ce ar fi trebuit, rezultatul ar fi fost altul.

Trebuie să remediem greșelile, în 5 zile trebuie să ne luăm revanșa față de suporteri. Suporterii vin peste tot, le mulțumim și nu degeaba sunt cei mai frumoși din țară”, a spus Răzvan Onea, potrivit digisport.ro.

"O nenorocire". Un bărbat din Botoşani, ucis de un adolescent de 17 ani. L-a abandonat într-o baltă de sânge"O nenorocire". Un bărbat din Botoşani, ucis de un adolescent de 17 ani. L-a abandonat într-o baltă de sânge
