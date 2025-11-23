„Au avut ce să vadă”. Reacția lui Louis Munteanu după ce a aflat că a fost urmărit de scouteri din MLS la CFR Cluj - Rapid 3-0 - Antena Sport

Louis Munteanu a oferit prima reacție după ce CFR Cluj a învins-o cu 3-0 pe Rapid, în etapa a 17-a din Liga 1. Atacantul de 23 de ani a oferit două pase decisive în duelul din Gruia.

Munteanu a pasat la prima reușită a lui Andrei Cordea, din minutul 48, cât și la cea a lui Korenica, din minutul 77.

Reacția lui Louis Munteanu după ce a aflat că a fost urmărit de scouteri din MLS la CFR Cluj – Rapid 3-0

La duelul din Gruia, Louis Munteanu a fost urmărit de scouterii unei echipe din MLS. Aflând acest lucru, atacantul a oferit o reacție fermă și a transmis că aceștia „au avut ce să vadă”, ținând cont de evoluția sa solidă.

De asemenea, vârful s-a declarat bucuros de victoria obținută de CFR Cluj. Munteanu a dezvăluit că atmosfera de la echipă s-a schimbat, după venirea lui Daniel Pancu.

„(N.r. Despre scouterii prezenți la meci) Nu știam. Mă bucur că sunt apreciat, eu cred că am făcut un meci bun, au avut ce să vadă. Mă bucur că am jucat bine.