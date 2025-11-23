„Au avut ce să vadă”. Reacția lui Louis Munteanu după ce a aflat că a fost urmărit de scouteri din MLS la CFR Cluj - Rapid 3-0 - Antena Sport

Louis Munteanu a oferit prima reacție după ce CFR Cluj a învins-o cu 3-0 pe Rapid, în etapa a 17-a din Liga 1. Atacantul de 23 de ani a oferit două pase decisive în duelul din Gruia.
Munteanu a pasat la prima reușită a lui Andrei Cordea, din minutul 48, cât și la cea a lui Korenica, din minutul 77.
Reacția lui Louis Munteanu după ce a aflat că a fost urmărit de scouteri din MLS la CFR Cluj – Rapid 3-0
La duelul din Gruia, Louis Munteanu a fost urmărit de scouterii unei echipe din MLS. Aflând acest lucru, atacantul a oferit o reacție fermă și a transmis că aceștia „au avut ce să vadă”, ținând cont de evoluția sa solidă.
De asemenea, vârful s-a declarat bucuros de victoria obținută de CFR Cluj. Munteanu a dezvăluit că atmosfera de la echipă s-a schimbat, după venirea lui Daniel Pancu.
„(N.r. Despre scouterii prezenți la meci) Nu știam. Mă bucur că sunt apreciat, eu cred că am făcut un meci bun, au avut ce să vadă. Mă bucur că am jucat bine.
Mă bucur pentru această victorie. Aveam nevoie, e o victorie mare. Trebuie să câștigăm și sâmbătă și sperăm să facem meciuri bune pentru eu cred că arătăm bine. A revenit spiritul de anul trecut când era cu Mister Petrescu.
Cred că toată lumea știe că acesta e stilul meu. Sunt un atacant combinativ, îmi place să joc fotbal, îmi doresc ca în meciurile viitoare să ajut echipa. Trebuie să câștigăm multe meciuri la rând, degeaba câștigăm un meci dacă pierdem după. Se poate, chiar se poate dacă jucăm cum jucăm acum.
Am avut discuții și o relație bună și la națională. Mă bucur că am reușit să ajut echipa. E un războinic (n.r. – Daniel Pancu) și se vede și în atitudinea noastră că ne-a ajutat”, a declarat Louis Munteanu, conform digisport.ro, după CFR Cluj – Rapid 3-0.
