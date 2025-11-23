Hakan Calhanoglu a ratat un penalty în Inter - AC Milan. Decizia luată imediat de Cristi Chivu - Antena Sport

Hakan Calhanoglu (31 de ani) a ratat un penalty în duelul „de foc” dintre Inter și AC Milan. Mijlocașul turc nu a reușit să-l învingă pe Mike Maignan de la punctul cu var în Derby della Madoninna.

AC Milan a fost echipa care a deschis scorul în duelul din etapa a 12-a din Serie A. Christian Pulisic a punctat în minutul 54, după o respingere greșită a lui Yann Sommer.

Hakan Calhanoglu, penalty ratat în Inter – AC Milan

Inter a forțat egalarea, după golul încasat, iar Pavlovic a comis penalty. Fundașul lui AC Milan l-a călcat în careu pe Marcus Thuram în minutul 71, arbitrul arătând punctul cu var după ce a revăzut faza la marginea careului.

Hakan Calhanoglu a executat lovitura de pedeapsă, șutând în dreapta lui Mike Maignan. Portarul lui AC Milan a „ghicit” colțul și a apărat lovitura mijlocașului turc.

Este pentru a doua oară în carieră, de când evoluează în Italia, când Hakan Calhangolu ratează un penalty. El a ratat ultima dată pe 10 noiembrie 2024, într-un derby cu Napoli.