Hakan Calhanoglu a ratat un penalty în Inter - AC Milan. Decizia luată imediat de Cristi Chivu - Antena Sport

Hakan Calhanoglu (31 de ani) a ratat un penalty în duelul „de foc” dintre Inter și AC Milan. Mijlocașul turc nu a reușit să-l învingă pe Mike Maignan de la punctul cu var în Derby della Madoninna.
AC Milan a fost echipa care a deschis scorul în duelul din etapa a 12-a din Serie A. Christian Pulisic a punctat în minutul 54, după o respingere greșită a lui Yann Sommer.
Hakan Calhanoglu, penalty ratat în Inter – AC Milan
Inter a forțat egalarea, după golul încasat, iar Pavlovic a comis penalty. Fundașul lui AC Milan l-a călcat în careu pe Marcus Thuram în minutul 71, arbitrul arătând punctul cu var după ce a revăzut faza la marginea careului.
Hakan Calhanoglu a executat lovitura de pedeapsă, șutând în dreapta lui Mike Maignan. Portarul lui AC Milan a „ghicit” colțul și a apărat lovitura mijlocașului turc.
Este pentru a doua oară în carieră, de când evoluează în Italia, când Hakan Calhangolu ratează un penalty. El a ratat ultima dată pe 10 noiembrie 2024, într-un derby cu Napoli.
La patru minute după ratarea penalty-ului, Cristi Chivu a luat decizia de a-l schimba pe Hakan Calhanoglu. Turcul a fost înlocuit de Piotr Zielinski.
Hakan Calhanoglu este unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Inter. Sub comanda lui Cristi Chivu, internaționalul turc cotat la 25 de milioane de euro, a marcat șase goluri și a oferit trei pase decisive, în cele 13 meciuri bifate pentru vicecampioana Italiei.
