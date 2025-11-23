Un singur jucător l-a impresionat pe Gigi Becali în FCSB – Petrolul 1-1: "Nu are cu cine să joace" - Antena Sport

Închide meniul
Un singur jucător l-a impresionat pe Gigi Becali în FCSB – Petrolul 1-1: “Nu are cu cine să joace”

Publicat: 23 noiembrie 2025, 8:32

Gigi Becali, în timpul unei conferințe de presă / Profimedia

Gigi Becali a fost extrem de dezamăgit după remiza înregistrată de FCSB în etapa cu numărul 17 din Liga 1, cu Petrolul Ploiești. Meciul de pe Arena Națională s-a încheiat 1-1, iar formația roș-albastră continuă să aibă emoții în ceea ce privește calificarea în play-off.

La finalul partidei, Gigi Becali nu și-a menajat jucătorii. Mai mult, patronul roș-albaștrilor a avut un discurs neobișnuit la FCSB, spunând că și-a pierdut orice speranță în echipa sa.

Florin Tănase, singurul jucător pe placul lui Gigi Becali după FCSB – Petrolul 1-1

Intrat în direct după meci, Becali și-a criticat jucătorii, în timp ce Elias Charalambous și Mihai Pintilii nu au scăpat nici eu. Singurul jucător menajat de patronul campioanei României a fost Florin Tănase. Concluzia lui Becali a fost însă una dură, susținând că acesta nu are cu cine să joace în acest moment la FCSB:

“Singurul jucător care joacă e Tănase. Dar nu are cu cine juca”, a declarat Gigi Becali, la primasport.ro.

Miculescu a ratat prima şansă a bucureştenilor pe Arena Naţională, trimiţând cu capul, în minutul 9. Două minute mai târziu Alexandru Stoian a deschis scorul din pasa lui Radunovic, omul care a oferit cele mai multe pase decisive în anul 2025. Miculescu a trimis pe lângă poartă în minutul 39, iar Târnovanu a scos şutul lui Ricardinho, în minutul 40. P

Ploieştenii au egalat repede după pauză, în minutul 47, când Sălceanu a şutat, mingea a fost deviată de Ngezana şi Târnovanu a fost învins. Olaru a lovit bara, în minutul 62. Bucureştenii au ataca, încercând să înscris golul victoriei, dar chiar dacă mamadou Thiam a ratat în al cincilea minut de prelungire, FCSB – Petrolul s-a terminat 1-1.

FCSB e pe locul 10, cu 21 de puncte, în timp ce Petrolul e pe 12, cu 16 puncte.

