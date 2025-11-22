Are 50 milioane de euro în cont, dar pe masă are muşama "ca la sat". De ce sportivul te top stă tot cu părinţii - Antena Sport

Închide meniul
Are 50 milioane de euro în cont, dar pe masă are muşama “ca la sat”. De ce sportivul te top stă tot cu părinţii

Radu Constantin Publicat: 22 noiembrie 2025, 19:22

Liderul mondial Carlos Alcaraz, accidentat la piciorul drept, a declarat forfait pentru Cupa Davis de la Bologna. În timpul sferturilor Cupei Davis dintre Spania și Cehia, câștigate de spanioli cu 7-6 (8), 7-6 (8), el a postat o fotografie care s-a viralizat imediat.

Carlos Alcaraz a postat pe contul său de Instagram o poză în care se relaxa acasă. In imagine se poate observa o masă acoperită cu mușama, un material mai des întâlnit în gospodăriile de la sat, chiar şi la noi, în România. Ce surprinde însă este că deasupra televizorului se pot vedea destul de clar trofeele cucerite de Carlos Alcaraz.

„E unic să ai 50 de milioane în bancă, dar sufrageria ta să arate ca cea din casa bunicilor. Doar că pe raft ai un Wimbledon și un US Open!”, a scris Alex Blaster, un cunoscut influencer spaniol, pe platforma X. „De ce stai încălțat în casă?”/ „E surprinzător să vezi pânza aia în casa unui milionar!”/ „Frate, fă un efort și cumpără-ți lucruri noi pentru casă”/ „Carlos, dă picioarele jos de pe masă!”, au fost doar câteva din reacțiile fanilor.

De ce Carlos Alcaraz stăt tot cu părinţii

Cu toate că este multimilionar, Carlos mărturisește că locuiește în continuare alături de părinții săi în Murcia. Într-un interviu pentru Mundo Deportivo, Alcaraz declara recent că nu este „momentul potrivit” pentru a pleca din casa părintească. „Sunt foarte fericit acasă, alături de părinții și frații mei. Este adevărat că fratele meu mai mare (n.r. Alvaro) s-a mutat deja. Dar, deoarece petrec foarte puțin timp acasă, ori de câte ori mă întorc, îmi place să fiu alături de părinții și frații mei. Pe de altă parte, mamei îi este dor de mine și încă vrea să stau acasă. Când ajung acasă, sunt același Carlos dintotdeauna. Nu sunt jucătorul de tenis sau numărul unu sau orice altceva. Sunt același ca întotdeauna.La casa părinților mei, ei au întotdeauna reguli și vor ce este mai bun pentru mine. De multe ori nu mai stabilesc o oră de culcare, dar îmi spun să nu întârzii, să fac asta, să fac aia. Și când nu fac ce trebuie să fac, mă ceartă”, astfel şi-a justificat Carlos Alcaraz decizia de a sta tot cu părinţii.

