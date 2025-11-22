Fotbalist din România, transferat în Serie A pentru 7 milioane de euro. Giovanni Becali poartă negocierile - Antena Sport

Închide meniul
Home | Fotbal | Liga 1 | Fotbalist din România, transferat în Serie A pentru 7 milioane de euro. Giovanni Becali poartă negocierile

Fotbalist din România, transferat în Serie A pentru 7 milioane de euro. Giovanni Becali poartă negocierile

Radu Constantin Publicat: 22 noiembrie 2025, 16:21

Sursa foto: Sport pictures

Giovanni Becali spune că pregăteşte un nou transfer de top pentru fotbalul românesc. Impresarul a anunţat că este posibil ca Ștefan Baiaram să plece în Serie A chiar din această iarnă.

Impresarul îl aseamănă pe fotbalistul din Bănie cu Dennis Man, iar preţul de transfer este de 7 milioane de euro.

“(n.r. Cine e următorul român care va ajunge în Serie A?) Ștefan Baiaram, extremă la Craiova, născut în 2002. Joacă exact ca Man. E dreptaci și joacă în stânga. Am vorbit deja despre el cu mai multe echipe din Italia. E cel mai bun din campionatul românesc. A dat un gol și o pasă decisivă în ultimul meci al naționalei României. A fost cu San Marino, ce-i drept, dar pe acel gazon nu a fost ușor. Poate fi încă din ianuarie (n.r. făcut transferul). Baiaram e un atlet adevărat, înalt, care, la fel ca Man, începe în bandă și intră în interior pentru a șuta”, a declarat Giovanni Becali, pentru tuttomercatoweb.com.

Giovanni Becali, despre cel mai tare transfer pe care l-a făcut ca impresar

Giovanni Becali se poate lăuda cu multe transferuri de top în carieră. El a impresionat jucătorii de legendă ai României, ca Gică Hagi sau Gică Popescu, dar şi fotbalişti ca Adi Mutu sau Cristi Chivu.

Întrebat recent care a fost transferul cel mai tare făcut de el, Giovanni Becali a spus că cel al lui Cristi Chivu de la Ajax Amsterdam la AS Roma. În vara anului 2003, italienii au plătit 18 milioane de euro pentru transferul fundaşului român care era titular incontestbil la Ajax. Cum s-a realizat mutarea: „Sunt multe transferuri care mi-au rămas dragi: Hagi, Popescu, Mutu… Dar cel mai drag a fost cu Cristi Chivu. M-a chemat directorul sportiv Franco Baldini că îl interesează Chivu. Am fost să merg la Amsterdam. I-am zis că are clauză de 25 de milioane, dar i-am zis: «Franco, situaţia să aşa. El joacă titular, e campion cu Ajax. Vine la Roma… Vreau să mă sune şi Capello să îmi spună că are nevoie de el!».Şi el: «Cum să-mi faci mie aşa…». Într-o jumătate de oră m-a sunat Fabio Capello şi mi-a spus: «Da, Giovanni, mă interesează şi vreau să fie titularul meu». Sunt plăceri enorme, dar şi momente când aveam butonul de conducere la mine. Acum nu mai îmi permit aşa ceva, atunci îmi permiteam”, a povestit Giovanni.

