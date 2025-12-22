Gică Hagi a venit cu răspunsul pentru Mauro Icardi, după ce argentinianul i-a depăşit recordul: "O realizare remarcabilă" - Antena Sport

Gică Hagi a venit cu răspunsul după ce Mauro Icardi (32 de ani) a postat un mesaj emoţionant după ce l-a depăşit pe “Rege” în topul celor mai buni marcatori străini în campionat din istoria lui Galatasaray.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Argentinianul cotat la 6 milioane de euro a atins borna 60 în duelul cu Kasimpasa (3-0) şi i-a mulţumit ulterior lui Hagi, care nu a rămas dator şi a venit cu un răspuns pe pagina personală de Facebook, alături de o poză generată cu AI.

Gică Hagi, mesaj pentru Mauro Icardi

“Dragă Mauro,

Vreau să te felicit pentru performanța ta extraordinară în tricoul lui Galatasaray. Este o realizare remarcabilă care vorbește de la sine despre talentul, determinarea și pasiunea ta pentru fotbal și pentru culorile galben și roșu.

Bun venit în istoria lui Galatasaray! Continuă să scrii pagini de aur pentru Galata și să inspiri generațiile viitoare, așa cum am încercat și eu să fac la vremea mea.