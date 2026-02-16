Neluţu Varga, anunţ despre viitorul lui Ciprian Deac la CFR Cluj, în ziua în care mijlocaşul împlineşte 40 de ani - Antena Sport

Închide meniul
Neluţu Varga, anunţ despre viitorul lui Ciprian Deac la CFR Cluj, în ziua în care mijlocaşul împlineşte 40 de ani

Viviana Moraru Publicat: 16 februarie 2026, 10:22

Ciprian Deac, după ce a marcat un gol pentru CFR Cluj / Profiemdiaimages

Neluţu Varga a oferit declaraţii despre viitorul lui Ciprian Deac la CFR Cluj, în ziua în care acesta împlineşte vârsta de 40 de ani. Patronul clujenilor şi-a exprimat dorinţa ca mijlocaşul să continue alături de echipa din Gruia şi după ce îi va expira contractul, în vară.

Varga speră să-l convingă pe Deac să accepte un post în conducerea clubului CFR Cluj. Mijlocaşul ar putea deveni noul vice-preşedinte al clujenilor, din sezonul viitor.

De asemenea, Neluţu Varga i-a transmis un mesaj superb lui Ciprian Deac, despre care susţine că e un adevărat lider la CFR Cluj, echipă alături de care a cucerit 14 trofee.

“M-aş bucura să-i transmit şi eu pe această cale o felicitare de ziua lui. Pentru mine a însemnat liderul cel mai important, el şi Camora, al tuturor timpurilor de când sunt eu în fotbal.

Doi: este un exemplu de urmat pentru toţi cei din academie şi inclusiv pentru cei de la seniori. Este un membru marcant al clubului CFR, când spui “CFR” spui şi Ciprian Deac, şi Camora, şi Iuliu Mureşan, spui tot ce au însemnat victoriile, trofeele şi performanţa.

Legat de ce va face după: din partea mea vreau să-i urez la mulţi ani şi să aibă multă sănătate, să îşi îndeplinească visul până la capăt, inclusiv în ceea ce va face după ce se va lăsa de fotbal. De fapt, nu se va lăsa, căci va rămâne în club. Asta e dorinţa mea şi aş vrea să-l încurajez să obţină postul de vice-preşedinte sau de orice altă funcţie care i-ar plăcea şi să continue la CFR.

Pentru mine ar fi o mare bucurie să rămână alături de noi, ştiu că asta e viaţa lui şi nu se poate desprinde de fotbal şi clubul CFR. Clubul CFR este în sufletul lui, aici a crescut, aici a făcut performanţă şi cred că aici e o mare parte din sufletul lui”, a declarat Neluţu Varga, conform primasport.ro.

Ciprian Deac a bifat doar nouă meciuri în acest sezon la CFR Cluj, în toate competiţiile. Sub comanda lui Daniel Pancu, veteranul clujenilor a bifat doar două meciuri, evoluând pe final în duelurile cu Rapid şi UTA.

