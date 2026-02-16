Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Răzvan Lucescu, mândru de jucătorii lui PAOK, după remiza cu AEK! A numit momentul care a schimbat partida: "Psihologic" - Antena Sport

Home | Fotbal | Superliga Greciei | Răzvan Lucescu, mândru de jucătorii lui PAOK, după remiza cu AEK! A numit momentul care a schimbat partida: “Psihologic”

Răzvan Lucescu, mândru de jucătorii lui PAOK, după remiza cu AEK! A numit momentul care a schimbat partida: “Psihologic”

Alex Masgras Publicat: 16 februarie 2026, 10:17

Comentarii
Răzvan Lucescu, mândru de jucătorii lui PAOK, după remiza cu AEK! A numit momentul care a schimbat partida: Psihologic

Răzvan Lucescu, în timpul unui meci / Profimedia

PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, a remizat duminică seară, pe teren propriu, cu AEK Atena, scor 0-0. Formaţia antrenorului român a avut o şansă uriaşă în debutul partidei. În minutul 12, Giakoumakis a ratat o lovitură de la 11 metri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Până la final, nicio echipă nu a reuşit să înscrie, iar duelul contra formaţiei lui Răzvan Marin, care a fost integralist la duelul de duminică seară, s-a terminat 0-0.

Răzvan Lucescu şi-a lăudat jucătorii după PAOK – AEK 0-0

În condiţiile în care a avut probleme de lot, cu mai mulţi jucători accidentaţi, Răzvan Lucescu şi-a lăudat fotbaliştii pentru că au reuşit să facă faţă într-un duel cu un adversar mai proaspăt,

De asemenea, el a comentat şi ratarea lui Giakoumakis, din minutul 12 şi consideră că acel moment a avut un impact psihologic major pentru restul partidei:

“A fost un meci dificil. Am avut multe derby-uri în ultimele zile, în timp ce adversarii au avut tot timpul să pregătească meciul. Efortul este foarte mare. Sunt mândru de jucătorii mei, continuă să lupte și nu renunțe niciodată.

Reclamă
Reclamă

Meite a avut o problemă de ceva vreme și nu a fost pregătit sută la sută. Am văzut o echipă împovărată, precum PAOK, împotriva uneia mai proaspete, precum AEK. Apreciez foarte mult efortul echipei, având în vedere atâtea meciuri de jucat

În astfel de dueluri, detaliile fac diferența. Lovitura de pedeapsă ratată ne-a costat psihologic, AEK a căpătat încredere. Am avut multe discuții despre faptul că aceste meciuri se decid într-o singură fază și trebuie să fii pregătit pentru asta”, a declarat Răzvan Lucescu, potrivit metrosport.gr.

AEK rămâne lider, cu 49 de puncte, urmată de Olympiacos, 47 de puncte, şi PAOK, care are 46 de puncte după 20 de etape.

Importuri de miliarde de euro pe produse pe care le găsim şi în România. Care e explicaţiaImporturi de miliarde de euro pe produse pe care le găsim şi în România. Care e explicaţia
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România în Grupa B4 a Nations League, din care mai fac parte Polonia, Bosnia şi Suedia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
El este suspectul crimei din Floreşti. A fost prins în Reghin, cu banii şi bijuteriile lui Gheorghe Chindriş
Observator
El este suspectul crimei din Floreşti. A fost prins în Reghin, cu banii şi bijuteriile lui Gheorghe Chindriş
Surprinzător! Unde se afla Dan Șucu în timp ce Rapid era învinsă de Farul în SuperLiga
Fanatik.ro
Surprinzător! Unde se afla Dan Șucu în timp ce Rapid era învinsă de Farul în SuperLiga
9:57
Mihai Stoica a dat replica, după atacul lui Gigi Becali: “Asta s-a întâmplat, din nefericire”
9:32
Neymar s-a întors! Primul meci al brazilianului după operaţia la genunchi din decembrie
9:22
Ce au arătat echipele mari în Bahrain. Analiza lui Adrian Georgescu
9:21
FCSB “tremură” pentru play-off! Ce şanse are campioana en-titre de a prinde un loc în Top 6
9:16
“Nu există echipă în România cu aşa ceva”. Ilie Dumitrescu a lăudat doi jucători ai Universităţii Craiova, după victoria cu FCSB
9:03
Gestul făcut de Sorin Cârţu când l-a văzut pe Mihai Stoica, după Universitatea Craiova – FCSB: “E prietenul meu”
Vezi toate știrile
1 Alessandro Del Piero l-a criticat pe Cristi Chivu, după Inter – Juventus 3-2: “A greşit! Poate îşi va da seama” 2 FotoPetrecere la Dinamo: Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară. Zeljko Kopic şi jucătorii nu au lipsit de la nuntă 3 FotoValentin Costache, în lacrimi după ce a marcat în ultimul lui meci pentru UTA: “Nu mă mai lăsau să joc” 4 Universitatea Craiova – FCSB 1-0. Înfrângerea care adânceşte colapsul, campioana se îndepărtează de play-off 5 “MM s-a înşelat” Transferul pe care Gigi Becali îl regretă, după Craiova – FCSB 1-0: “Nu eram în situaţia asta” 6 Gigi Becali nu l-a iertat! Jucătorul scos de patronul FCSB-ului la pauza meciului cu Universitatea Craiova
Citește și
Cele mai citite
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”
Adrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali și FCSB înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova. Decizia luatăAdrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali și FCSB înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova. Decizia luată
Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubulGică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul