Răzvan Lucescu, mândru de jucătorii lui PAOK, după remiza cu AEK! A numit momentul care a schimbat partida: "Psihologic" - Antena Sport

PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, a remizat duminică seară, pe teren propriu, cu AEK Atena, scor 0-0. Formaţia antrenorului român a avut o şansă uriaşă în debutul partidei. În minutul 12, Giakoumakis a ratat o lovitură de la 11 metri.
Până la final, nicio echipă nu a reuşit să înscrie, iar duelul contra formaţiei lui Răzvan Marin, care a fost integralist la duelul de duminică seară, s-a terminat 0-0.
Răzvan Lucescu şi-a lăudat jucătorii după PAOK – AEK 0-0
În condiţiile în care a avut probleme de lot, cu mai mulţi jucători accidentaţi, Răzvan Lucescu şi-a lăudat fotbaliştii pentru că au reuşit să facă faţă într-un duel cu un adversar mai proaspăt,
De asemenea, el a comentat şi ratarea lui Giakoumakis, din minutul 12 şi consideră că acel moment a avut un impact psihologic major pentru restul partidei:
“A fost un meci dificil. Am avut multe derby-uri în ultimele zile, în timp ce adversarii au avut tot timpul să pregătească meciul. Efortul este foarte mare. Sunt mândru de jucătorii mei, continuă să lupte și nu renunțe niciodată.
Meite a avut o problemă de ceva vreme și nu a fost pregătit sută la sută. Am văzut o echipă împovărată, precum PAOK, împotriva uneia mai proaspete, precum AEK. Apreciez foarte mult efortul echipei, având în vedere atâtea meciuri de jucat
În astfel de dueluri, detaliile fac diferența. Lovitura de pedeapsă ratată ne-a costat psihologic, AEK a căpătat încredere. Am avut multe discuții despre faptul că aceste meciuri se decid într-o singură fază și trebuie să fii pregătit pentru asta”, a declarat Răzvan Lucescu, potrivit metrosport.gr.
AEK rămâne lider, cu 49 de puncte, urmată de Olympiacos, 47 de puncte, şi PAOK, care are 46 de puncte după 20 de etape.
