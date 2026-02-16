Nici Fabio Capello nu îl iartă pe Cristi Chivu, după controversa din Derby d'Italia: "M-a dezamăgit profund" - Antena Sport

Cristi Chivu şi-a atras mai multe critici după meciul dintre Inter şi Juventus, câştigat de nerazzurri cu 3-2. Meciul a fost marcat de controverse, după ce Kalulu a fost eliminat în minutul 42, după ce a văzut al doilea cartonaş galben. El a lăsat-o pe Juventus în 10 oameni, după simularea lui Bastoni.
Antrenorul român i-a luat apărarea lui Bastoni şi i-a transmis lui Kalulu că, la experienţa sa, ar trebui să ştie că trebuie să îşi ţină mâinile departe de adversar. Aceste declaraţii nu au fost primite bine în Italia.
Fabio Capello nu îl iartă pe Cristi Chivu, după controversa din Derby d’Italia
Alessandro Del Piero sau Massimo Ambrosini l-au pus la zid pe Chivu imediat după partidă. Acum, marele Fabio Capello, cel care l-a antrenat pe român la AS Roma, s-a declarat dezamăgit de modul în care Chivu a ales să comenteze faza din finalul primei reprize la conferinţa de presă:
“Îl cunosc bine pe Chivu, mi-a fost jucător la Roma, dar declarațiile sale de după meci m-au dezamăgit profund. Nu a fost consecvent, având în vedere ce declarase cu doar o zi înainte de meci. A părut că vrea să justifice ceea ce s-a întâmplat, însă faptele contează mai mult decât vorbele. M-aș fi așteptat la declarații de altă natură din partea lui, mai ales după o victorie.
Un jucător precum Bastoni, care e un jucător cheie al naționalei, nu poate și nu are voie să se comporte așa. A fost un lucru teribil pentru microbiști să vadă acea simulare flagrantă prin care a încercat să păcălească arbitrul, chiar dacă avea deja un galben și îl risca pe al doilea”, a declarat Fabio Capello, în Gazzetta dello Sport.
După acest meci, liderul Inter a ajuns la 61 de puncte, fiind la 8 puncte în faţa lui AC Milan, echipă care urmează să joace pe 18 februarie pe teren propriu, cu Como. Etapa viitoare, echipa lui Cristi Chivu va juca pe terenul lui Lecce. Până atunci, pe Inter o aşteaptă o deplasare lungă, în play-off-ul pentru optimile Champions League, pe terenul lui Bodo/Glimt.
