Gigi Becali, convins că Gică Hagi o va ajuta pe FCSB să intre în play-off: "Şi-a revenit" - Antena Sport

Gigi Becali s-a declarat convins de faptul că echipa lui Gică Hagi o va ajuta pe FCSB să se califice în play-off. Patronul campioanei a declarat că Farul le va încurca pe echipele cu care roş-albaştrii se luptă pentru Top 6.

După eşecul cu Universitatea Craiova, scor 0-1, din etapa a 27-a din Liga 1, FCSB a rămas pe locul zece, cu 40 de puncte, fiind pentru moment la două puncte de locul şase, ocupat de Botoşani.

Gigi Becali, convins că Gică Hagi o va ajuta pe FCSB să intre în play-off

Gigi Becali a făcut toate calculele, cu trei etape rămase de disputat din sezonul regular. Patronul campioanei este de părere că Farul va putea influenţa lupta pentru play-off, ţinând cont că se va duela cu FC Argeş şi cu CFR Cluj, în următoarele două etape.

“Nu-i vorba de nouă puncte, e vorba de situaţia. U Cluj joacă împotriva lui FC Botoşani… Pai, da, dacă o baţi pe U Cluj şi face un pas greşit, eşti în locul ei. Botoşaniul nu cred că mai are nicio şansă. Farul şi-a revenit! Farul o să ne bage în play-off, că joacă şi cu CFR Cluj şi cu FC Argeş.

Joacă între ele. (n.r. – Credeţi că e uşor să bateţi la Arad?) Da, UTA e foarte slabă”, a declarat Gigi Becali, conform primasport.ro, după Universitatea Craiova – FCSB 1-0.