Gigi Becali, convins că Gică Hagi o va ajuta pe FCSB să intre în play-off: "Şi-a revenit" - Antena Sport

Gigi Becali s-a declarat convins de faptul că echipa lui Gică Hagi o va ajuta pe FCSB să se califice în play-off. Patronul campioanei a declarat că Farul le va încurca pe echipele cu care roş-albaştrii se luptă pentru Top 6.
După eşecul cu Universitatea Craiova, scor 0-1, din etapa a 27-a din Liga 1, FCSB a rămas pe locul zece, cu 40 de puncte, fiind pentru moment la două puncte de locul şase, ocupat de Botoşani.
Gigi Becali, convins că Gică Hagi o va ajuta pe FCSB să intre în play-off
Gigi Becali a făcut toate calculele, cu trei etape rămase de disputat din sezonul regular. Patronul campioanei este de părere că Farul va putea influenţa lupta pentru play-off, ţinând cont că se va duela cu FC Argeş şi cu CFR Cluj, în următoarele două etape.
“Nu-i vorba de nouă puncte, e vorba de situaţia. U Cluj joacă împotriva lui FC Botoşani… Pai, da, dacă o baţi pe U Cluj şi face un pas greşit, eşti în locul ei. Botoşaniul nu cred că mai are nicio şansă. Farul şi-a revenit! Farul o să ne bage în play-off, că joacă şi cu CFR Cluj şi cu FC Argeş.
Joacă între ele. (n.r. – Credeţi că e uşor să bateţi la Arad?) Da, UTA e foarte slabă”, a declarat Gigi Becali, conform primasport.ro, după Universitatea Craiova – FCSB 1-0.
În etapa a 27-a din Liga 1, Farul a învins-o categoric pe Rapid, scor 3-1, Denis Alibec reuşind să marcheze un gol. Constănţenii ocupă locul 11, cu 37 de puncte, fiind la cinci puncte de locul şase, ocupat de Botoşani.
De cealaltă parte, FCSB este pe locul zece, cu 40 de puncte. În ultimele trei etape, campioana se va duela cu Metaloglobus, acasă, UTA, în deplasare şi U Cluj, tot pe teren propriu.
