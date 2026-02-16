Cele două staruri pe care Vinicius le-a "transferat" la Real Madrid: "Le scriam în fiecare vară. Vreau să joc cu cei mai buni" - Antena Sport

Vinicius (25 de ani) a dezvăluit care au fost cele două staruri pe care le-a dorit la Real Madrid. Starul brazilian a povestit că voia să joace alături de Kylian Mbappe (27 de ani) şi Jude Bellingham (22 de ani).

Vinicius a declarat că în fiecare vară îi scria lui Kylian Mbappe, pentru a încerca să-l convingă pe francez să semneze cu Real Madrid. Acesta a fost transferat de “galactici”, în cele din urmă, de la PSG, în vara lui 2024.

Cele două staruri pe care Vinicius le-a “transferat” la Real Madrid: Kylian Mbappe şi Jude Bellingham

Vinicius a povestit că a fost un adevărat agent pentru Kylian Mbappe, înainte ca francezul să ajungă la o înţelegere cu Real Madrid. Starul brazilian a dezvăluit că a făcut acelaşi lucru şi în cazul lui Jude Bellingham, mărturisind că îşi dorea să joace alături de cei mai buni jucători din lume.

“În fiecare vară îi scriam lui Kylian: «Când vii?». Am fost agentul lui. Am făcut la fel și cu Bellingham. Vreau să joc cu cei mai buni pentru a avea o șansă mai mare de a câștiga trofee”, a declarat Vinicius, într-un interviu acordat lui Ibai Llanos, pe canalul său de Youtube.

De asemenea, Vinicius a oferit declaraţii şi despre presiunea de la Real Madrid. Starul brazilian a transmis că s-a obişnuit chiar şi cu huiduielile de care are parte, în unele momente, pe Bernabeu.