Cele două staruri pe care Vinicius le-a "transferat" la Real Madrid: "Le scriam în fiecare vară. Vreau să joc cu cei mai buni" - Antena Sport

Cele două staruri pe care Vinicius le-a “transferat” la Real Madrid: “Le scriam în fiecare vară. Vreau să joc cu cei mai buni”

Viviana Moraru Publicat: 16 februarie 2026, 11:15

Vinicius, în timpul unui meci la Real Madrid/ Profimedia

Vinicius (25 de ani) a dezvăluit care au fost cele două staruri pe care le-a dorit la Real Madrid. Starul brazilian a povestit că voia să joace alături de Kylian Mbappe (27 de ani) şi Jude Bellingham (22 de ani).

Vinicius a declarat că în fiecare vară îi scria lui Kylian Mbappe, pentru a încerca să-l convingă pe francez să semneze cu Real Madrid. Acesta a fost transferat de “galactici”, în cele din urmă, de la PSG, în vara lui 2024.

Cele două staruri pe care Vinicius le-a “transferat” la Real Madrid: Kylian Mbappe şi Jude Bellingham

Vinicius a povestit că a fost un adevărat agent pentru Kylian Mbappe, înainte ca francezul să ajungă la o înţelegere cu Real Madrid. Starul brazilian a dezvăluit că a făcut acelaşi lucru şi în cazul lui Jude Bellingham, mărturisind că îşi dorea să joace alături de cei mai buni jucători din lume.

“În fiecare vară îi scriam lui Kylian: «Când vii?». Am fost agentul lui. Am făcut la fel și cu Bellingham. Vreau să joc cu cei mai buni pentru a avea o șansă mai mare de a câștiga trofee”, a declarat Vinicius, într-un interviu acordat lui Ibai Llanos, pe canalul său de Youtube.

De asemenea, Vinicius a oferit declaraţii şi despre presiunea de la Real Madrid. Starul brazilian a transmis că s-a obişnuit chiar şi cu huiduielile de care are parte, în unele momente, pe Bernabeu.

“Când suntem foarte tineri, nu învățăm cum să fim faimoși. Eu am venit de la nimic ca să fiu faimos și nici măcar nu puteam merge pe stradă. Partea bună este că oamenii te iubesc mult, dar partea proastă o reprezintă presa și fanii rivali.

(N.r. Despre huiduieli) Îmi plac la nebunie. Ne antrenăm pentru astfel de meciuri. În momentele de presiune strălucesc cei mai buni jucători, iar la Real Madrid suntem pregătiți pentru așa ceva”, a mai spus Vinicius.

Vinicius evoluează la Real Madrid din 2018, atunci când “galacticii” plăteau suma de 45 de milioane de euro pentru a-l transfera de la Flamengo. În actualul sezon, brazilianul a bifat 34 de meciuri, în toate competiţiile, reuşind să marcheze zece goluri şi să ofere 11 pase decisive.

