Mihai Stoica a dat replica, după atacul lui Gigi Becali: "Asta s-a întâmplat, din nefericire" - Antena Sport

Mihai Stoica a dat replica, după declaraţiile oferite de Gigi Becali, la finalul derby-ului pierdut de FCSB cu Universitatea Craiova, scor 0-1. Patronul campioanei a declarat că MM “s-a înşelat” în privinţa lui Ofri Arad (27 de ani).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Becali a transmis că îşi dorea să-l vadă cât mai repede pe teren pe mijlocaşul israelian transferat de campioană în această iarnă. Arad a fost însă în urmă cu pregătirea, motiv pentru care nu a debutat încă la FCSB.

Mihai Stoica a dat replica, după declaraţiile lui Gigi Becali

După meciul cu Universitatea Craiova, Mihai Stoica a anunţat că Ofri Arad are şanse să bifeze primul meci la FCSB în etapa următoare, atunci când campioana o întâlneşte pe Metaloglobus, pe teren prorpiu.

Totodată, Mihai Stoica a transmis că la FCSB vor reveni, cel mai probabil, şi Florin Tănase şi Mamadou Thiam. Cei doi au ratat derby-ul cu Universitatea Craiova, din etapa a 27-a.

“Sunt șanse foarte mari ca Florin Tănase și Mamadou Thiam să fie apți la meciul cu Metaloglobus. Și probabil îl vom vedea și pe Ofri Arad. Din nefericire, și asta a fost o absență. Perioada lui s-a prelungit, a fost în urmă cu pregătirea și a venit un pic cam târziu”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro, după Universitatea Craiova – FCSB 1-0.