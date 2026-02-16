Mihai Stoica a dat replica, după atacul lui Gigi Becali: "Asta s-a întâmplat, din nefericire" - Antena Sport

Mihai Stoica a dat replica, după declaraţiile oferite de Gigi Becali, la finalul derby-ului pierdut de FCSB cu Universitatea Craiova, scor 0-1. Patronul campioanei a declarat că MM “s-a înşelat” în privinţa lui Ofri Arad (27 de ani).
Becali a transmis că îşi dorea să-l vadă cât mai repede pe teren pe mijlocaşul israelian transferat de campioană în această iarnă. Arad a fost însă în urmă cu pregătirea, motiv pentru care nu a debutat încă la FCSB.
Mihai Stoica a dat replica, după declaraţiile lui Gigi Becali
După meciul cu Universitatea Craiova, Mihai Stoica a anunţat că Ofri Arad are şanse să bifeze primul meci la FCSB în etapa următoare, atunci când campioana o întâlneşte pe Metaloglobus, pe teren prorpiu.
Totodată, Mihai Stoica a transmis că la FCSB vor reveni, cel mai probabil, şi Florin Tănase şi Mamadou Thiam. Cei doi au ratat derby-ul cu Universitatea Craiova, din etapa a 27-a.
“Sunt șanse foarte mari ca Florin Tănase și Mamadou Thiam să fie apți la meciul cu Metaloglobus. Și probabil îl vom vedea și pe Ofri Arad. Din nefericire, și asta a fost o absență. Perioada lui s-a prelungit, a fost în urmă cu pregătirea și a venit un pic cam târziu”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro, după Universitatea Craiova – FCSB 1-0.
Ce a spus Gigi Becali, după Universitatea Craiova – FCSB 1-0
Becali e nemulţumit de mijlocul terenului şi consideră că lucrurile ar fi stat altfel cu Adrian Şut acolo. L-a criticat pe Joao Paulo, fotbalistul adus de FCSB de la Oţelul. Totodată, Becali e nemulţumit că Ofri Arad, jucătorul adus de la Kairat Almaty, nu poate încă să evolueze pentru campioana României.
“MM s-a înșelat, am luat un mijlocaș care nu poate să joace, pe Arad. Aveam nevoie de el acum. Nu am știut că nu poate juca. Noi nu avem mijlocași centrali. Nu avem. Baba nu are nicio calitate. Joao Paulo are calitate, dar îi e frică să joace.
Acum regret că l-a vândut pe Șut, nu eram în situația asta cu el. Eu joc până la ultima secundă, nu diferența de puncte e problema, ci de jucători (n.r: între Craiova şi FCSB)”, a declarat Gigi Becali pentru primasport.ro.
- FCSB “tremură” pentru play-off! Ce şanse are campioana en-titre de a prinde un loc în Top 6
- “Nu există echipă în România cu aşa ceva”. Ilie Dumitrescu a lăudat doi jucători ai Universităţii Craiova, după victoria cu FCSB
- Gestul făcut de Sorin Cârţu când l-a văzut pe Mihai Stoica, după Universitatea Craiova – FCSB: “E prietenul meu”
- Un titular de la FCSB, “distrus” de Basarab Panduru după eşecul cu Universitatea Craiova: “De ce plângi?”
- Mihai Stoica a dat verdictul după Universitatea Craiova – FCSB 1-0: “Trebuie să ne rugăm”