Mauro Icardi a scris istorie la Galatasaray şi şi-a amintit de Gică Hagi. Scrisoare superbă pentru "Rege": "Rămâi etern" - Antena Sport

Astăzi mi se spune că sunt un idol în Turcia. Sunt copii care au devenit fani Galatasaray pentru că m-au văzut jucând. Sunt adulți care s-au reîndrăgostit de fotbal.

Dar credeți-mă când vă spun ceva foarte sincer: această dragoste nu a început cu mine. A început cu Metin Oktay, a crescut cu tine, iar eu am imensa onoare de a o duce mai departe. Nu eu am creat această pasiune, ci doar am moștenit-o.

Cea mai mare responsabilitate a mea este acum să o onorez și să o transmit către noile generații. O întreagă generație se simte acum mândră să spună că susține Galatasaray, iar asta este datorită unor giganți ca tine, care ne-au învățat că această emblemă nu se apără numai cu talent, ci și cu caracter și suflet.

Să fii idol nu înseamnă să marchezi goluri importante, ci să rămâi în amintirea oamenilor. Din acest punct de vedere, tu, maestre, vei rămâne etern.

Numele meu este scris acum lângă al tău, iar asta reprezintă o onoare imensă pentru mine. Sunt recunoscător să împart o pagină de istorie alături de tine.

Îți mulțumesc pentru tot ce ai fost și pentru tot ceea ce continui să fii. Îți mulțumesc că ai pavat drumul pe care astăzi am privilegiul de a merge.

Cu admirație, respect și recunoștință eternă,

Mauro Icardi”, a transmis Mauro Icardi, pe Instagram.