Mauro Icardi a scris istorie la Galatasaray şi şi-a amintit de Gică Hagi. Scrisoare superbă pentru "Rege": "Rămâi etern" - Antena Sport

Mauro Icardi a scris istorie la Galatasaray şi şi-a amintit de Gică Hagi. Scrisoare superbă pentru “Rege”: “Rămâi etern”

Viviana Moraru Publicat: 22 decembrie 2025, 10:01

Mauro Icardi a scris istorie la Galatasaray şi şi-a amintit de Gică Hagi. Scrisoare superbă pentru Rege: Rămâi etern

Mauro Icardi şi Gică Hagi/ Instagram Mauro Icardi

Mauro Icardi a scris istorie la Galatasaray şi i-a transmis un mesaj impresionant lui Gică Hagi. Argentinianul a devenit jucătorul străin cu cele mai multe goluri marcate pentru formaţia din Istanbul, doborând astfel recordul “Regelui”.

Mauro Icardi a ajuns la 60 de goluri marcate pentru Galatasaray, după reuşita din meciul cu Kasimpasa, scor 3-0. Gică Hagi era, până la acest meci, străinul cu cele mai multe goluri marcate pentru turci, el evoluând la formaţia din Istanbul între 1996 şi 2001.

Mauro Icardi a scris istorie la Galatasaray şi şi-a amintit de Gică Hagi

La o zi după meciul cu Kasimpasa, în care a marcat un gol, Mauro Icardi a făcut o postare impresionantă pe conturile sale de socilizare. Alături de mai multe fotografii în care este surprins alături de Gică Hagi, argentinianul a transmis şi un mesaj superb, mulţumindu-i “Regelui” pentru moştenirea lăsată la Galatasaray.

“Dragă maestre Gheorghe Hagi,

Îți scriu din toată inima mea, cu umilința cuiva care știe că acum calcă pe urmele unui gigant. Astăzi, mulți oameni vorbesc despre recorduri, numere sau statistici, dar eu prefer să vorbesc despre ceva mult mai mare: MOȘTENIREA.

Faptul că am bătut recordul tău nu înseamnă că te-am depășit pentru că tu nu ai lăsat în urmă numai goluri, ci ai lăsat o identitate, ai lăsat caracter și mândrie. Ai făcut ca Galatasaray să creadă în ea, să fie o echipă de temut și de respectat. Ai făcut o țară întreagă să înțeleagă că acest club este iubit.

Înaintea noastră, a tuturor, a fost Metin Oktay, cel care ne-a învățat pe toți ce înseamnă Galatasaray, cel care a transformat acest tricou în onoare și pasiune.

Tu ai luat această moștenire și ai dus-o la următorul nivel. Datorită acestui lucru, noi, cei care am venit aici, am înțeles că nu am venit numai pentru a juca fotbal, ci pentru a ne apăra istoria.

Astăzi mi se spune că sunt un idol în Turcia. Sunt copii care au devenit fani Galatasaray pentru că m-au văzut jucând. Sunt adulți care s-au reîndrăgostit de fotbal.

Dar credeți-mă când vă spun ceva foarte sincer: această dragoste nu a început cu mine. A început cu Metin Oktay, a crescut cu tine, iar eu am imensa onoare de a o duce mai departe. Nu eu am creat această pasiune, ci doar am moștenit-o.

Cea mai mare responsabilitate a mea este acum să o onorez și să o transmit către noile generații. O întreagă generație se simte acum mândră să spună că susține Galatasaray, iar asta este datorită unor giganți ca tine, care ne-au învățat că această emblemă nu se apără numai cu talent, ci și cu caracter și suflet.

Să fii idol nu înseamnă să marchezi goluri importante, ci să rămâi în amintirea oamenilor. Din acest punct de vedere, tu, maestre, vei rămâne etern.

Numele meu este scris acum lângă al tău, iar asta reprezintă o onoare imensă pentru mine. Sunt recunoscător să împart o pagină de istorie alături de tine.

Îți mulțumesc pentru tot ce ai fost și pentru tot ceea ce continui să fii. Îți mulțumesc că ai pavat drumul pe care astăzi am privilegiul de a merge.

Cu admirație, respect și recunoștință eternă,

Mauro Icardi”, a transmis Mauro Icardi, pe Instagram.

