Andrei Nicolescu, verdict despre accidentarea lui George Pușcaș! Când revine atacantul „câinilor”

Daniel Işvanca Publicat: 17 mai 2026, 16:16

George Pușcaș / Sportpictures

George Pușcaș a suferit o accidentare în partida dintre Dinamo București și CFR Cluj, încheiată cu scorul de 0-0. Atacantul a rezistat 38 de minute pe teren și a fost înlocuit cu Alexandru Musi.

Fostul internațional român a reacționat imediat după meci, iar Andrei Nicolescu a vorbit și el despre situația medicală a vârfului, ținând cont de faptul că alb-roșii vor juca baraj pentru Conference League.

Emoții pentru Dinamo! Când revine George Pușcaș

Emoții pentru Zeljko Kopic pe final de sezon, asta după ce George Pușcaș a ieșit accidentat în prima repriză a confruntării cu CFR Cluj. Andrei Nicolescu a vorbit despre situația vârfului, înainte de barajul pentru UEFA Conference League.

„Pușcaș a simțit o contractură. Cred că va fi disponibil pentru baraj. Sunt șanse să joace. Cam în 7 zile își revine. El nu a forțat, de aceea a ieșit. A luat decizia corectă în timpul jocului și e foarte important pentru noi să fie prezent la baraj.

Am aflat că și Karamoko poate fi disponibil pentru baraj, deși nu garantez. Pușcaș are o problemă musculară, era foarte încărcat. Mărginean revine și el, ceea ce este bine!”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit fanatik.ro.

