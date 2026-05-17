Neluțu Varga s-a răzgândit! Dă totul pentru a rămâne Daniel Pancu la CFR Cluj: „Îmi prezint public scuze”

Calificată în preliminariile UEFA Conference League, CFR Cluj ar putea trece printr-un proces de reconstrucție în această vară, iar lucrul acesta poate începe de la nivelul băncii tehnice.

Daniel Pancu este decis să părăsească echipa din Gruia, în timp ce Neluțu Varga are de gând să facă tot posibilul pentru ca tehnicianul să rămână și din sezonul următor.

Neluțu Varga: „Nu am vrut să-l jignesc pe Pancu”

Deși se zvonește că Edi Iordănescu este dorit insistent de Neluțu Varga la CFR Cluj, Neluțu Varga surprinde prin declarații, după ce Daniel Pancu a reușit să califice echipa matematic în cupele europene.

Patronul celor de la CFR Cluj pare să se fi răzgândit și i-a cerut scuze public antrenorului pentru declarațiile recente. Mai mult decât atât, finanțatorul i-a cerut lui „Pancone” o listă cu ce dorește să facă pentru a rămâne în Gruia.

„Sunt foarte bucuros pentru această calificare în cupele europene. Vreau să îi felicit pe băieți, pe cei din staff, pe Pancu și pe cei din conducere. Sunt foarte mândru de munca pe care au depus-o în aceste luni grele.