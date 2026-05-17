Neluțu Varga s-a răzgândit! Dă totul pentru a rămâne Daniel Pancu la CFR Cluj: „Îmi prezint public scuze”

Calificată în preliminariile UEFA Conference League, CFR Cluj ar putea trece printr-un proces de reconstrucție în această vară, iar lucrul acesta poate începe de la nivelul băncii tehnice.
Daniel Pancu este decis să părăsească echipa din Gruia, în timp ce Neluțu Varga are de gând să facă tot posibilul pentru ca tehnicianul să rămână și din sezonul următor.
Neluțu Varga: „Nu am vrut să-l jignesc pe Pancu”
Deși se zvonește că Edi Iordănescu este dorit insistent de Neluțu Varga la CFR Cluj, Neluțu Varga surprinde prin declarații, după ce Daniel Pancu a reușit să califice echipa matematic în cupele europene.
Patronul celor de la CFR Cluj pare să se fi răzgândit și i-a cerut scuze public antrenorului pentru declarațiile recente. Mai mult decât atât, finanțatorul i-a cerut lui „Pancone” o listă cu ce dorește să facă pentru a rămâne în Gruia.
„Sunt foarte bucuros pentru această calificare în cupele europene. Vreau să îi felicit pe băieți, pe cei din staff, pe Pancu și pe cei din conducere. Sunt foarte mândru de munca pe care au depus-o în aceste luni grele.
Și vreau să îmi prezint public scuze pentru ieșirile mele la adresa lui Pancu. Am fost supărat și am fost și influențat de tot ce am mai citit. Eram departe de casă, cu multe pe cap și am reacționat prea dur. Nu am spus că e nesimțit, ci că e vorba de o nesimțire. Dar îmi pare rău. Nu am vrut să-l jignesc. Îl apreciez și îl respect foarte mult. E un antrenor de valoare și de caracter. Îmi place mult de el, mă bucur că l-am adus la echipă și îl susțin în continuare”.
Neluțu Varga: „Nu vreau să mai facem scandal în public”
„Îmi doresc mult să continue și are parte de toată susținerea mea. Vreau să facem performanță împreună, să ducem clubul acolo unde îi e locul. Dacă are probleme, vorbim în privat. Nu vreau să mai facem scandal în public. Nu îmi place. Să facă o listă cu tot ce îi trebuie și ce are nevoie, iar noi vom face tot posibilul să îl ajutăm. Cu siguranță vreau să întăresc echipa. Vreau să câștigăm iar trofee. Îl ajut cu tot ce pot.
A fost un an greu, dar ca în orice club, au fost momente bune și momente grele. Dar spun că le-am depășit. Am muncit din greu în străinătate ca să nu mai fie probleme financiare la club, iar din sezonul viitor să fim mult mai puternici și stabili. Și îmi doresc să mergem mai departe cu Daniel Pancu”, a declarat Neluțu Varga, potrivit gsp.ro.
- Atmosferă incendiară înainte de Universitatea Craiova – U Cluj. Fanii au făcut show pe străzi şi vor campionatul după 35 de ani!
- “Nu am niciun semnal că va reveni” Declaraţie surprinzătoare despre Charalambous, chiar de la un om de la FCSB!
- “Oracolul din Bălceşti”, o nouă predicţie înainte de “finala” pentru titlu: “Va lua campionatul”
- Reacția LPF după ce fanii lui FCU au spus că “au furat” trofeul de campioană
- Andrei Nicolescu, verdict despre accidentarea lui George Pușcaș! Când revine atacantul „câinilor”