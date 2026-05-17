Reacția LPF după ce fanii lui FCU au spus că “au furat” trofeul de campioană

Ca la olteni, la nimei! În ziua meciul Universitatea Craiova – U Cluj, liderul galeriei celor de la FCU Craiova,a susținut că a furat trofeul care-i va fi oferit campioanei din Liga 1.

Andrei Preda a postat imaginile pe Facebook, susţinând că trofeul a ajuns în posesia lui.

Imediat, LPF a reacţionat printr-o postare în social media. ”Stați liniștiți, trofeul e în mâini sigure! L-am scos doar la o plimbare prin oraș. Rămâne la Craiova anul acesta?”.

Universitatea Craiova – U Cluj, meciul care poate decide titlul în Liga 1, se joacă în această seară, de la ora 20:30. Partida de pe Ion Oblemenco va fi transmisă în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia Antena Sport.