“Oracolul din Bălceşti”, o nouă predicţie înainte de “finala” pentru titlu: “Va lua campionatul”

Bogdan Stănescu Publicat: 17 mai 2026, 16:29

Dumitru Dragomir, în tribune, la un meci / Profimedia Images

Dumitru Dragomir (79 de ani), supranumit “Oracolul din Bălceşti”, a oferit o nouă predicţie înainte de “finala” campionatului, din această seară, dintre Universitatea Craiova şi U Cluj. Meciul se dispută de la ora 20:30 şi va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.

Cu o victorie, Universitatea Craiova se va încununa campioană. Dacă oltenii câştig astăzi, meciurile din ultima etapă nu vor mai avea miză, având în vedere că se ştiu echipele care vor juca pentru Conference League. CFR Cluj e deja în preliminarii, iar Dinamo va înfrunta în finala barajului câştigătoarea disputei dintre FCSB şi FC Botoşani.

Dumitru Dragomir crede că Universitatea Craiova va face eventul în acest sezon

Dumitru Dragomir e de părere că Universitatea Craiova va face eventul, după 35 de ani. Oltenii au câştigat Cupa României dramatic, luptându-se pentru acest trofeu tot cu U Cluj. Echipa lui Filipe Coelho s-a impus la loviturile de departajare.

Cred că, în proporție de 80%, Craiova ia titlul. Cred că azi se va termina totul. La fotbal e posibil orice… Părerea mea este că bate Universitatea Craiova și face eventul. Va fi campioană astăzi. Nu îi bate rău pe U Cluj. Au meci greu, va fi dificil. M-au sunat niște suporteri de la U Cluj să mă întrebe ce se întâmplă. Când le-am zis de Craiova au zis că nu mai vin. Le-am zis să se ducă, că e posibil orice. Eu le doresc succes tuturor jucătorilor, să se bucure și unii și alții”, a spus Dumitru Dragomir pentru fanatik.ro.

Dumitru Dragomir a condus Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) în perioada 1996-2013. A fost înlocuit de Gino Iorgulescu la şefia LPF, acesta conducând şi în prezent Liga Profesionistă de Fotbal.

