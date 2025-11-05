Gigi Becali, despre moartea lui Emeric Ienei: „Mâine-poimâine sunt și eu în coșciug!” - Antena Sport

Gigi Becali a avut cuvinte laudative la adresa lui Emeric Ienei. Gigi Becali a avut o reacţie tulburătoare la adresa decesului fostului jucător al Stelei, spunând că şi el, cândva, se va stinge.
“Om de mare calitate, om bun, bun, Dumnezeu să-l ierte, să se ducă în Rai, că era mare calitate de om! Era om de mare calitate. Vezi ce înseamnă când e omul bun, când moare îl laudă lumea și zice «om de mare calitate», dar dacă e om rău, nu mai zice așa, zice «condoleanțe». Dar nu zice ca la Ienei, «om de mare calitate»”, a spus Becali pentru iAMSport.
El a continuat: “Păi, au murit împărați mari, și eu ce… mâine-poimâine sunt și eu în coșciug, ce mare lucru?! Toată lumea moare! Câți ani avea? (n.r. Avea 88 de ani) Păi și care-i treaba? Și eu, și tu, și copiii, și toți acolo ajungem! Nu există nimeni care scapă de acolo”.
Emeric Ienei, fostul mare antrenor al Stelei, a murit la 88 de ani. Singurul antrenor român care a cucerit Cupa Campionilor Europeni a fost şi antrenorul care a readus echipa naţională a României la Cupa Mondială, în 1990.
