Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali laudă eventuala numire a lui Gică Hagi pe banca României: "Se sudează echipa, Burleanu cu Generația de Aur" - Antena Sport

Home | Fotbal | Gigi Becali laudă eventuala numire a lui Gică Hagi pe banca României: “Se sudează echipa, Burleanu cu Generația de Aur”

Gigi Becali laudă eventuala numire a lui Gică Hagi pe banca României: “Se sudează echipa, Burleanu cu Generația de Aur”

Radu Constantin Publicat: 11 februarie 2026, 11:43

Comentarii
Gigi Becali laudă eventuala numire a lui Gică Hagi pe banca României: Se sudează echipa, Burleanu cu Generația de Aur

Colaj cu Gică Hagi și Gigi Becali / Hepta

Multă vreme Generaţia de Aur şi Răzvan Burleanu au fost în tabere diferite. Gigi Becali crede că prin numirea lui Gică Hagi pe banca naţionalei României s-ar produce o mare “unire”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

”E cea mai înțeleaptă decizie. În momentul în care îl bagi pe Hagi nu mai suflă nimeni, nu mai poate să zică nimeni nimic. Acum vin Adunările Generale, prelungesc mandatele, bravo lor. Dacă au susținerea lui Hagi, a lui Ilie Dumitrescu, gata, la revedere. Se sudează echipa, Burleanu cu Generația de Aur.

(n.r. – Deci Burleanu a mutat și strategic?) Strategic, dar nu în rău. E o strategie bună și pentru el, dar și pentru fotbal. Atâta timp cât e pentru fotbal, nu contează că e pentru el. El să stea 100 de ani acolo, numai să facă bine fotbalului”, a declarat Gigi Becali, pentru Fanatik.

”(n.r. – Pe Hagi l-ai vedea și mai mult de 4 ani? Un mandat de 10 ani?) Nu știu eu câți ani, dar faptul că îl aduci pe Hagi, aduci Generația de Aur. Unești fotbalul. Până acum nu era unire. Păi ce îl compari pe Hagi cu Stoichiță?

Probabil o să vină și Gică Popescu, el nu e dușmănos. Popescu chiar dacă nu vine la federație, vine alături de Gică. Îl cheamă Gică: ‘Băi, vreau să mă ajuți’. Și până la urmă ce facem, ținem dușmănie o viață? Asta e, s-a greșit, ce s-a făcut, iubește-ți dușmanul se zice”, a mai spus latifundiarul.

Reclamă
Reclamă

Gigi Becali crede că Ilie Dumitrescu avea deja informaţii că se pregăteşte venirea lui Hagi atunci când a acceptat să semneze cu FRF.

”Ilie dacă nu avea o informație cu Hagi nu cred că se ducea. Burleanu face acum cea mai bună strategie, cea mai bună mutare. Cine l-a învățat, de fapt cred că el că e băiat deștept și băiat bun, mai are pe lângă el care îl cotonogesc și care mai bagă…

Acum a făcut cea mai bună mutare din fotbal. Unește generații, unește tot fotbalul și nu mai are ce să zică nimeni nimic. El președinte, Hagi antrenor, unește fotbalul și gata. Îl felicit dacă face asta”, a mai afirmat Gigi Becali.

Ce răspunde un american întrebat dacă în România există WiFi sau electricitateCe răspunde un american întrebat dacă în România există WiFi sau electricitate
Reclamă

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui dat afară Cristiano Bergodi de la U Cluj, după comportamentul grosolan de la finalul meciului cu CFR Cluj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
O femeie s-a trezit cu o factură la apă de 56.000€. Locuieşte singură dintr-un salariu de 1.200€
Observator
O femeie s-a trezit cu o factură la apă de 56.000€. Locuieşte singură dintr-un salariu de 1.200€
Iubita lui Adrian Kreiner, îndepărtată din firmă și lăsată fără bani. Dezvăluiri din culise după reținerea Adrianei Viliginschi
Fanatik.ro
Iubita lui Adrian Kreiner, îndepărtată din firmă și lăsată fără bani. Dezvăluiri din culise după reținerea Adrianei Viliginschi
13:29
Tragerea la sorţi UEFA Nations League LIVE VIDEO (joi, 19:00, AntenaPLAY). Noi emoţii pentru România. Lista posibilelor adversare
13:16
Transfer la CFR Cluj. Daniel Pancu a adus atacant
13:00
Situaţie incredibilă: Radu Drăguşin ar urma să fie antrenat de un fost jucător al CFR-ului!
12:58
LIVE VIDEOUlsan – Melbourne şi Gangwon- Shanghai Port se joacă ACUM, în Liga Campionilor Asiei
12:21
Thomas Frank, dat afară de Tottenham! Radu Drăguşin a rămas fără antrenor
11:14
Delegaţia României a plecat la tragerea pentru grupele Nations League. Stoichiţă nu mai vrea Kosovo
Vezi toate știrile
1 Adrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali și FCSB înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova. Decizia luată 2 Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept” 3 Mihai Stoica a găsit atacant pentru FCSB: “Exact profilul pe care îl vrea Gigi” 4 OFICIAL | Noul jucător de la FCSB a fost trecut pe lista LPF 5 Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul 6 EXCLUSIVSteaua face un „transfer istoric”! Daniel Oprița confirmă mutarea: „El a vrut să vină, să reintre în circuit”
Citește și
Cele mai citite
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”
Ce i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la HermannstadtCe i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la Hermannstadt