Gigi Becali laudă eventuala numire a lui Gică Hagi pe banca României: "Se sudează echipa, Burleanu cu Generația de Aur" - Antena Sport

Multă vreme Generaţia de Aur şi Răzvan Burleanu au fost în tabere diferite. Gigi Becali crede că prin numirea lui Gică Hagi pe banca naţionalei României s-ar produce o mare “unire”.

”E cea mai înțeleaptă decizie. În momentul în care îl bagi pe Hagi nu mai suflă nimeni, nu mai poate să zică nimeni nimic. Acum vin Adunările Generale, prelungesc mandatele, bravo lor. Dacă au susținerea lui Hagi, a lui Ilie Dumitrescu, gata, la revedere. Se sudează echipa, Burleanu cu Generația de Aur.

(n.r. – Deci Burleanu a mutat și strategic?) Strategic, dar nu în rău. E o strategie bună și pentru el, dar și pentru fotbal. Atâta timp cât e pentru fotbal, nu contează că e pentru el. El să stea 100 de ani acolo, numai să facă bine fotbalului”, a declarat Gigi Becali, pentru Fanatik.

”(n.r. – Pe Hagi l-ai vedea și mai mult de 4 ani? Un mandat de 10 ani?) Nu știu eu câți ani, dar faptul că îl aduci pe Hagi, aduci Generația de Aur. Unești fotbalul. Până acum nu era unire. Păi ce îl compari pe Hagi cu Stoichiță?

Probabil o să vină și Gică Popescu, el nu e dușmănos. Popescu chiar dacă nu vine la federație, vine alături de Gică. Îl cheamă Gică: ‘Băi, vreau să mă ajuți’. Și până la urmă ce facem, ținem dușmănie o viață? Asta e, s-a greșit, ce s-a făcut, iubește-ți dușmanul se zice”, a mai spus latifundiarul.