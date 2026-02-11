Gigi Becali laudă eventuala numire a lui Gică Hagi pe banca României: "Se sudează echipa, Burleanu cu Generația de Aur" - Antena Sport

Multă vreme Generaţia de Aur şi Răzvan Burleanu au fost în tabere diferite. Gigi Becali crede că prin numirea lui Gică Hagi pe banca naţionalei României s-ar produce o mare “unire”.
”E cea mai înțeleaptă decizie. În momentul în care îl bagi pe Hagi nu mai suflă nimeni, nu mai poate să zică nimeni nimic. Acum vin Adunările Generale, prelungesc mandatele, bravo lor. Dacă au susținerea lui Hagi, a lui Ilie Dumitrescu, gata, la revedere. Se sudează echipa, Burleanu cu Generația de Aur.
(n.r. – Deci Burleanu a mutat și strategic?) Strategic, dar nu în rău. E o strategie bună și pentru el, dar și pentru fotbal. Atâta timp cât e pentru fotbal, nu contează că e pentru el. El să stea 100 de ani acolo, numai să facă bine fotbalului”, a declarat Gigi Becali, pentru Fanatik.
”(n.r. – Pe Hagi l-ai vedea și mai mult de 4 ani? Un mandat de 10 ani?) Nu știu eu câți ani, dar faptul că îl aduci pe Hagi, aduci Generația de Aur. Unești fotbalul. Până acum nu era unire. Păi ce îl compari pe Hagi cu Stoichiță?
Probabil o să vină și Gică Popescu, el nu e dușmănos. Popescu chiar dacă nu vine la federație, vine alături de Gică. Îl cheamă Gică: ‘Băi, vreau să mă ajuți’. Și până la urmă ce facem, ținem dușmănie o viață? Asta e, s-a greșit, ce s-a făcut, iubește-ți dușmanul se zice”, a mai spus latifundiarul.
Gigi Becali crede că Ilie Dumitrescu avea deja informaţii că se pregăteşte venirea lui Hagi atunci când a acceptat să semneze cu FRF.
”Ilie dacă nu avea o informație cu Hagi nu cred că se ducea. Burleanu face acum cea mai bună strategie, cea mai bună mutare. Cine l-a învățat, de fapt cred că el că e băiat deștept și băiat bun, mai are pe lângă el care îl cotonogesc și care mai bagă…
Acum a făcut cea mai bună mutare din fotbal. Unește generații, unește tot fotbalul și nu mai are ce să zică nimeni nimic. El președinte, Hagi antrenor, unește fotbalul și gata. Îl felicit dacă face asta”, a mai afirmat Gigi Becali.
