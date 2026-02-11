Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Stoichiţă are pregătit deja "un dosar" pentru succesorul lui Mircea Lucescu: "Doamne ferește" - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Stoichiţă are pregătit deja “un dosar” pentru succesorul lui Mircea Lucescu: “Doamne ferește”

Stoichiţă are pregătit deja “un dosar” pentru succesorul lui Mircea Lucescu: “Doamne ferește”

Radu Constantin Publicat: 11 februarie 2026, 10:54

Comentarii
Stoichiţă are pregătit deja un dosar pentru succesorul lui Mircea Lucescu: Doamne ferește

Mircea Lucescu a fost luni externat de la Spitalul Universitar din București pentru a treia oară, iar acum se pregătește să se deplaseze în Belgia pentru un nou control. Selecționerul de 80 de ani va fi pe mâna unui medic român stabilit în țara din vestul Europei, care va fi responsabil să îi ofere lui “Il Luce” o a doua opinie după cele pe care le-a auzit în țară.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Între timp, în ţară, a apărut informaţia că Gică Hagi ar urma să-i ia locul lui Mircea Lucescu. Şi oficialii de la FRF spun că sunt pregătiţi pentru orice scenariu. Mihai Stoichiţă anunţă că are pregătit deja un dosar informativ despre naţionala Turciei, în cazul în care Mircea Lucescu nu mai poate continua, iar un alt selecţioner este instalat rapid.

„Federația nu va lua niciodată legătura cu alt antrenor înainte să aibă o situație clară a celui care este încă în funcție.

(întrebat despre o discuţie Lucescu-Hagi) De unde să ştiu eu ce au discutat ei doi? Eu nu am vorbit cu domnul Lucescu despre Gică Hagi. Am vorbit cu domnul Lucescu despre starea dumnealui, despre ce studii au făcut asistenții lui. Asta a fost treaba mea, să văd ce facem să-l ajutăm pe el cât a stat în spital cu informațiile pe care le-au cules în urma studiului făcut.

Sau, în eventualitatea în care, Doamne ferește, nu mai poate continua, să îi prezentăm un dosar complet celui care va veni. Să nu mai stea să piardă vremea să exploreze fotbalul turc, fotbalul slovac și fotbalul kosovar.

Reclamă
Reclamă

N-am fost la el acasă ieri să stau de vorbă, dar vă spun de sfârșitul săptămânii trecute când am fost la spital. Era optimist, am stat cu el de vorbă. Acum, optimismul trebuie confirmat și de doctorii din străinătate, din Belgia respectiv, care îi vor face un control și sper să se infirme ceea ce cred unii și alții”, a declarat Stoichiţă.

 

Reacţia fostei iubite a biatlonistului Sturla Holm Laegreid, după ce a mărturisit public că a înşelat-oReacţia fostei iubite a biatlonistului Sturla Holm Laegreid, după ce a mărturisit public că a înşelat-o
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui dat afară Cristiano Bergodi de la U Cluj, după comportamentul grosolan de la finalul meciului cu CFR Cluj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
O femeie s-a trezit cu o factură la apă de 56.000€. Locuieşte singură dintr-un salariu de 1.200€
Observator
O femeie s-a trezit cu o factură la apă de 56.000€. Locuieşte singură dintr-un salariu de 1.200€
Cum a luat România medalie la JO de iarnă la 5 dimineața! Povestea incredibilă a lui Panțuru și Neagoe, la 58 de ani de la bronzul olimpic
Fanatik.ro
Cum a luat România medalie la JO de iarnă la 5 dimineața! Povestea incredibilă a lui Panțuru și Neagoe, la 58 de ani de la bronzul olimpic
14:00
VIDEOUlsan HD – Melbourne City 1-2, în Liga Campionilor Asiei. Australienii au dat lovitura în minutul 90+3
13:58
Dubla cu FCSB este decisivă pentru Filipe Coelho. Mihai Rotaru vrea să-l demită în caz de eşec!
13:55
VideoVictor Wembanyama, prestaţie de excepţie! A înscris 40 de puncte în 26 de minute împotriva lui Los Angeles Lakers
13:29
Tragerea la sorţi UEFA Nations League LIVE VIDEO (joi, 19:00, AntenaPLAY). Noi emoţii pentru România. Lista posibilelor adversare
13:16
Transfer la CFR Cluj. Daniel Pancu a adus atacant
13:00
Situaţie incredibilă: Radu Drăguşin ar urma să fie antrenat de un fost jucător al CFR-ului!
Vezi toate știrile
1 Adrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali și FCSB înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova. Decizia luată 2 Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept” 3 Mihai Stoica a găsit atacant pentru FCSB: “Exact profilul pe care îl vrea Gigi” 4 OFICIAL | Noul jucător de la FCSB a fost trecut pe lista LPF 5 Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul 6 EXCLUSIVSteaua face un „transfer istoric”! Daniel Oprița confirmă mutarea: „El a vrut să vină, să reintre în circuit”
Citește și
Cele mai citite
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”
Ce i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la HermannstadtCe i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la Hermannstadt