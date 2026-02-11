Stoichiţă are pregătit deja "un dosar" pentru succesorul lui Mircea Lucescu: "Doamne ferește" - Antena Sport

Mircea Lucescu a fost luni externat de la Spitalul Universitar din București pentru a treia oară, iar acum se pregătește să se deplaseze în Belgia pentru un nou control. Selecționerul de 80 de ani va fi pe mâna unui medic român stabilit în țara din vestul Europei, care va fi responsabil să îi ofere lui “Il Luce” o a doua opinie după cele pe care le-a auzit în țară.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Între timp, în ţară, a apărut informaţia că Gică Hagi ar urma să-i ia locul lui Mircea Lucescu. Şi oficialii de la FRF spun că sunt pregătiţi pentru orice scenariu. Mihai Stoichiţă anunţă că are pregătit deja un dosar informativ despre naţionala Turciei, în cazul în care Mircea Lucescu nu mai poate continua, iar un alt selecţioner este instalat rapid.

„Federația nu va lua niciodată legătura cu alt antrenor înainte să aibă o situație clară a celui care este încă în funcție.

(întrebat despre o discuţie Lucescu-Hagi) De unde să ştiu eu ce au discutat ei doi? Eu nu am vorbit cu domnul Lucescu despre Gică Hagi. Am vorbit cu domnul Lucescu despre starea dumnealui, despre ce studii au făcut asistenții lui. Asta a fost treaba mea, să văd ce facem să-l ajutăm pe el cât a stat în spital cu informațiile pe care le-au cules în urma studiului făcut.

Sau, în eventualitatea în care, Doamne ferește, nu mai poate continua, să îi prezentăm un dosar complet celui care va veni. Să nu mai stea să piardă vremea să exploreze fotbalul turc, fotbalul slovac și fotbalul kosovar.