Giovanni Becali îl înţeapă pe Cristi Chivu: "Mai timid". De ce crede că Adi Mutu îi este superior - Antena Sport

Giovanni Becali se poate lăuda că a impresariat mulţi fotbalişti valoroşi ai României. Printrei ei şi Adi Mutu şi Chivu. Cu amândoi fostul impresar nu a mai vorbit, dar cu “Briliantul” a reuşit să se împace, iar marți a fost la premierea documentarului Il Fenomeno, dedicat lui Adrian Mutu.

Rptura cu Adi Mutu s-a produs în momentul în care Adi Mutu a fost suspendat la Chelsea, în celebrul caz “Cocaina”. Peste ani, Giovanni Becali rememorează începuturile colaborării şi spune că fostul atacant al naţionalei avea “tupeu” de mic, dar unul constructiv. “L-am cunoscut la 15-16 ani, la Pitești, la meciurile de pregătire. Jucau cu Craiova, era o zăpadă de 15-20 de cm. M-am dus la el și l-am întrebat dacă vrea să vină la noi. Ne-a zis că nu are cum, că semnase cu un fost director sportiv de la Standard Liege, probabil fusese recomandat de Rednic. Iar el, hoțoman de atunci, a zis că ăla i-a dat 3.000 de dolari. Am zis că îi dau eu 5.000 și că rezolv situația. Ăla l-a chemat pe Rednic, zis și făcut, am rămas împreună”, a spus Becali.

Giovanni Becali a povestit și episodul în care Adrian Mutu a plecat de la Dinamo la Inter. ”L-am dus la Inter, trebuia să fie din vară, așa era acordul, dar el dăduse 18-19 goluri în tur. Încă nu se stinsese focul ăla cu golgheterii din România, cu Gheata de Aur. Atunci am zis să îl duc să nu mai dea 20 în retur și să nu îl mai vrea. I-am anunțat, m-am trezit cu el direct la Malpensa. I-am zis: «Acum, ori niciodată». A intrat Moratti și a zis: «Luați copilul». A jucat câteva meciuri, a jucat în Cupă, s-a certat cu Maldini. M-au sunat să îmi zică că nu e sănătos, cum să se certe cu Maldini la derby-ul cu Milan? Apoi mi-au zis că au șase atacanți cu el. L-am împrumutat la Verona, unde erau jucători de națională a Italiei și nu numai. Vara următoare a fost o dispută: Inter a băgat într-un plic suma pentru care să îl ia înapoi, Verona suma care să îl ia ei (n.r. – definitiv). Inter a băgat cinci milioane, iar Verona 5,2 milioane. A rămas acolo, a făcut două campionate bune”, a completat Giovanni.

Giovanni Becali a făcut o comparaţie şi între Mutu şi Chivu. Şi spune că îl preferă pe “Briliant”, care ştie să se descurce mai bine. El a dat ca exemplu episodul în care Cristi Chivu, în 2007, s-a transferat de la Roma la Inter. ”Tupeul de fotbalist al lui Adrian Mutu nu l-a avut nimeni. Dacă îl aveam pe Mutu în locul lui Chivu, cu ultimul an de contract, în șase luni să devină liber, și să dea Inter 17 milioane plus salariul, Mutu mi-ar fi zis: «Bre, nea Giovanni, ia tu șapte milioane și iau eu 10». Chivu, mai timid. Ăia au început să scrie la Trigoria că e trădător, așa că Inter a dat banii. A luat un jucător de care s-a folosit”, a spus Giovanni.

De ce Giovanni Becali şi Cristi Chivu nu-şi mai vorbesc

Giovanni Becali este „la cuțite” de ceva vreme cu Cristi Chivu, pe care l-a numit „trădător”, după ce fostul internațional a rupt în trecut colaborarea cu acesta și ales să lucreze cu Pietro Chiodi, fostul asistent al agentului FIFA. Chivu a rupt contractul cu firma de impresariat al lui Giovanni, când agentul a ajuns în închisoare în Dosarul Transferurilor. “Dar când stai cu un copil de la 16 ani, îl duci la 30, câştigă şi vreo 45-50 de milioane, se întâmplă ce se întâmplă cu noi şi nu dai niciun semn de viaţă, înseamnă că e un fel de trădare. Şi eu asta urăsc”, spunea impresarul despre Chivu.