Adrian Mutu, îngrijorat pentru Cristi Chivu, după eșecul cu AC Milan: „E o înfrângere grea. Nu e bine” - Antena Sport

La primul Derby della Madonnina, Cristi Chivu a fost lovit de ghinion în disputa cu AC Milan. Echipa românului a ratat ocazii uriașe pe parcursul celor 90 de minute și a avut și un penalty irosit de Hakan Calhanoglu.

A fost al treilea derby pierdut de tehnicianul lui Inter, care a ajuns pe poziția a patra la finalul acestei etape, după ce AS Roma, AC milan și Napoli și-au câștigat meciurile.

Adrian Mutu: „Inter a fost mai bună în majoritatea momentelor decât Milan”

Cristi Chivu a ajuns pe locul patru cu Inter în Serie A, după ce a pierdut la limită în fața rivalei AC Milan. Pentru antrenorul român, a fost al treilea meci important al sezonului pe care l-a pierdut, după cele cu Juventus și Napoli.

Adrian Mutu a vorbit după eșecul suferit de român în Derby della Madonnina și s-a declarat impresionat și de reacția pe care a avut-o acesta după penalty-ul ratat de Calhanoglu.

„Am văzut meciul. Eu cred că a pierdut nemeritat. Am văzut meciul cap-coadă. Inter chiar a jucat un fotbal mai frumos decât Milan, Milan chiar nu a arătat bine deloc. Și totuși a câștigat, a fost mai pragmatică, stilul lui Allegri. Dar cred că Cristi a avut neșansă. Și nu vorbesc de penalty-ul ratat de Calhanoglu, vorbesc de barele pe care le-a avut, de jocul în sine unde Inter a fost mai bună în majoritatea momentelor decât Milan în acest meci.