Adrian Mutu, îngrijorat pentru Cristi Chivu, după eșecul cu AC Milan: „E o înfrângere grea. Nu e bine” - Antena Sport

Adrian Mutu, îngrijorat pentru Cristi Chivu, după eșecul cu AC Milan: „E o înfrângere grea. Nu e bine”

Daniel Işvanca Publicat: 24 noiembrie 2025, 17:11

Comentarii
Cristian Chivu, Inter / Profimedia

La primul Derby della Madonnina, Cristi Chivu a fost lovit de ghinion în disputa cu AC Milan. Echipa românului a ratat ocazii uriașe pe parcursul celor 90 de minute și a avut și un penalty irosit de Hakan Calhanoglu.

A fost al treilea derby pierdut de tehnicianul lui Inter, care a ajuns pe poziția a patra la finalul acestei etape, după ce AS Roma, AC milan și Napoli și-au câștigat meciurile.

Adrian Mutu: „Inter a fost mai bună în majoritatea momentelor decât Milan”

Cristi Chivu a ajuns pe locul patru cu Inter în Serie A, după ce a pierdut la limită în fața rivalei AC Milan. Pentru antrenorul român, a fost al treilea meci important al sezonului pe care l-a pierdut, după cele cu Juventus și Napoli.

Adrian Mutu a vorbit după eșecul suferit de român în Derby della Madonnina și s-a declarat impresionat și de reacția pe care a avut-o acesta după penalty-ul ratat de Calhanoglu.

„Am văzut meciul. Eu cred că a pierdut nemeritat. Am văzut meciul cap-coadă. Inter chiar a jucat un fotbal mai frumos decât Milan, Milan chiar nu a arătat bine deloc. Și totuși a câștigat, a fost mai pragmatică, stilul lui Allegri. Dar cred că Cristi a avut neșansă. Și nu vorbesc de penalty-ul ratat de Calhanoglu, vorbesc de barele pe care le-a avut, de jocul în sine unde Inter a fost mai bună în majoritatea momentelor decât Milan în acest meci.

E o înfrângere grea pentru că joci bine și supărarea e mai mare. Este o înfrângere nemeritată. În același timp, e derby care contează pentru toată suflarea din Milano, aici nu e bine. Totuși, rămâne cu satisfacția că Inter a fost mai bună decât Milan. Bine, e doar a patra înfrângere în campionat. Campionatul e lung în Italia și se pot întâmpla multe. Sunt patru înfrângeri în derby-uri. Ai pierdut cu Juventus, Napoli, Milan și Udinese. Nu e bine”.

Adrian Mutu: „Chivu a arătat niște ‘cojones’”

„Mă uitam și la declarațiile lui Cristi după meci, spunea că în meciurile astea trebuie să dea mai mult, să fie mai buni. În Italia se analizează campionatul în meciurile directe cu echipele mari. Dacă pierzi meciurile directe cu aroganță dată de echipele mari, crezând că o să câștige celelalte meciuri, se analizează meciurile directe. Și aici Cristi le-a pierdut pe cele mai importante.

Cu Juventus era câștigător cu 2 minute înainte de final. Mai zicea cineva: ‘Băi, ca antrenor trebuie să ai și bulan’. Sunt niște secunde care pot schimba soarta unui antrenor. Dacă scoți secundele cu Juventus, dacă Calhanoglu dădea gol cu Milan și intrau barele alea, altfel era percepția asupra lui Cristi, asupra Interului.

Meteo 24 noiembrie - 7 decembrie. După o încălzire uşoară, vremea să receşte brusc de la jumătatea săptămâniiMeteo 24 noiembrie - 7 decembrie. După o încălzire uşoară, vremea să receşte brusc de la jumătatea săptămânii
Probabil nu s-ar mai fi analizat așa jocul, disecat în fiecare moment. Toată lumea ar fi spus că a fost un sezon extraordinar. Eu cred că nu a depins de Cristi. Ce să-i facă Cristi lui Calhanoglu acolo? Apropo de asta, mă gândeam că l-a scos în minutul 64 pe Lautaro, îmi place asta, îmi place personalitatea lui, nu poți face asta, când am văzut că l-a scos pe Calhanoglu am zis: ‘A început războiul România – Turcia’. Cristi a arătat niște ‘cojones’”, a explicat Adrian Mutu, potrivit fanatik.ro.

