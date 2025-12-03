Cum poate ajunge Adrian Mutu la Hermannstadt? Condițiile puse de "Briliant" - Antena Sport

Adrian Mutu este unul dintre numele de antrenori de pe lista celor de la Hermannstadt, care urmează să se despartă în curând de Marius Măldărășanu. Recent, fostul mare jucător al României a recunoscut că se află în negocieri alături de conducerea sibiană și “Briliantul” a pus și câteva condiții pentru a-și putea pune semnătura pe contract.

Marius Măldărășanu și Hermannstadt sunt la un pas de a-și lua rămas bun, însă oficialii clubului își doresc să îi găsească un înlocuitor tehnicianului din 50 de ani până să îl elibereze. Printre posibilii înlocuitori se află și Adrian Mutu, iar digisport.ro a dezvăluit care sunt pretențiile fostului decar pentru a veni la Sibiu.

Condițiile puse de Mutu să vină la Hermannstadt

Conform sursei citate anterior, Adrian Mutu își dorește un contract valabil până în 2027, respectiv o înțelegere pe un an și jumătate. În plus, “Briliantul” a cerut și transferuri la echipă pentru a putea întări lotul, Hermannstadt fiind în acest moment pe penultima poziție în Liga 1.

În ceea ce privește salariul pe care ar urma să îl încaseze Mutu, el e de acord cu suma de bani pe care o primește și Marius Măldărășanu, și anume 15.000 de euro pe lună. Recent, fostul jucător trecut pe la Fiorentina, Juventus, Inter sau Chelsea a recunoscut discuțiile cu oficialii de la Hermannstadt, însă nu a oferit detalii:

“Vedem de mâine (n.r. miercuri). Au sunat, da. E interesant (n.r. proiectul), mai ales că acolo e un fost prieten de-al meu, de fapt actual, așa că vom vedea de mâine (n.r. miercuri)“, a spus Mutu la evenimentul de lansare al miniserialului dedicat carierei sale.