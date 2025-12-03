Fostul jucător al Rapidului a revenit în Liga 1. Cu cine a semnat - Antena Sport

Xian Emmers, fostul jucător de la Rapid, a semnat un contract valabil pe un an și jumătate cu FC Argeș. Emmers a evoluat uima dată la Phoenix Rising, echipă din al doilea eșalon din Statele Unite ale Americii. La clubul american, Emmers a ajuns liber de contract după despărțirea de Rapid, care a avut loc în vara acestui an. Fotbalistul nu a mai prins echipa după ce a avut un schimb de replici cu Şumudică, apoi s-a transferat. Rapid a negat, la acel moment, că ar fi existat un conflict între jucător şi Marius Şumudică.

Comunicatul FC Argeş prin care se anunţă transferul

“Xian Emmers a semnat cu echipa noastră un contract valabil pe un an și jumătate, fiind primul transfer al perioadei de mercato ce va începe la 1 ianuarie 2026. După ce a început fotbalul la KRC Genk, Xian a fost recrutat de Inter la vârsta de 16 ani. În Italia, Emmers a strălucit la echipa Primavera a Nerazzurrilor, unde a câștigat Campionatul (2016-17, 2017-18), Coppa Primavera (2015-16) și Supercoppa Primavera (2017-18).

A debutat în fotbalul mare la US Cremonese, în Serie B, acolo unde a fost împrumutat de Inter. În primul său sezon la seniori, belgianul a jucat 20 de meciuri. După această experiență, acesta a fost împrumutat la SK Beveren, în prima ligă belgiană, iar în sezonul 2020-21 a mers la Almere City, în liga a doua din Olanda. Grație evoluțiilor appreciate la Almere, Xian a fost transferat în 2021 de Roda JC Kerkrade. La Kerkrade, Emmers a marcat 10 goluri și a a oferit 10 assist-uri în 41 de meciuri.

Fanii fotbalului românesc îl cunosc bine pe Emmers din perioada petrecută la Rapid, acolo unde a ajuns în 2022. În Giulești, belgianul s-a impus rapid. A îmbrăcat tricoul vișiniu în 59 de meciuri și a marcat 5 goluri. În vara acestui an s-a despărțit de giuleșteni și a mers în Statele Unite ale Americii, la Phoenix Rising FC, unde a jucat 17 meciuri. Născut în Lugano, Elveția, Emmers reprezintă Belgia pe scena națională, fiind selecționat la toate categoriile de juniori, de la U16 până la U19. 250.000 de euro este cota de piaţă a lui Xian, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com.