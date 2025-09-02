Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: "Ruşine pentru numele Hagi" - Antena Sport

Închide meniul
Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: “Ruşine pentru numele Hagi”

Publicat: 2 septembrie 2025, 13:20

Ianis Hagi, în timpul imnului României / Profimedia

Ianis Hagi este în continuare liber de contract. La mai bine de trei luni distanţă de la despărţirea de Rangers, internaţionalul de 26 de ani nu a reuşit să îşi găsească nici până în acest moment echipă.

În ultima perioadă s-au vehiculat tot felul de posibile destinaţii pentru Ianis Hagi, dar nimic nu s-a concretizat. Luni seară s-a încheiat perioada de transferuri în cele mai importante campionate ale Europei, ceea ce înseamnă că fiul lui Gică Hagi mai are câteva variante, precum echipe din Turcia sau România.

Ianis Hagi, pus la zid de fani după ultima postare de pe Instagram

Nu doar că nu a reuşit să îşi găsească în timp util un angajament la o echipă din top 5 din Europa, dar Ianis Hagi a pierdut şi convocarea la echipa naţională a României. Mircea Lucescu l-a lăsat acasă pe Hagi pentru meciurile cu Canada şi Cipru, din luna septembrie.

A doua zi după ce perioada de mercato din cele mai importante campionate din Europa s-a încheiat, Ianis Hagi a postat pe contul său de Instagram o reclamă la un parfum. Imediat, el a fost certat de mai mulţi fani pentru faptul că nici până în acest moment nu are echipă.

 
View this post on Instagram
 
A post shared by Ianis Hagi (@ianishagi)

Dacă unii dintre aceştia l-au ironizat pentru faptul că preferă să facă reclame, în loc să joace fotbal, au fost şi câteva mesaje mai dure:

“Aveai talent, s-a văzut pe teren, dar fără muncă, talentul e degeaba. Ţi-ai bătut joc de fotbal pentru bani, ruşine pentru numele Hagi”, “Mai bine model, nu e fotbalul de tine”, “Şi echipă când?”, “Faine trofee, păcat că nu ai câştigat nimic”, “Are mai multe reclame decât meciuri jucate anul acesta”, “Fotbal mai joci?”.

După ce s-a vorbit că şi Rapid ar putea fi o destinaţie pentru Ianis Hagi, asta după ce Mircea Lucescu a discutat cu Dan Şucu, pentru ca internaţionalul român să ajungă în Giuleşti dacă nu găseşte o echipă puternică în străinătate, a apărut numele celor de la Fatih Karagumruk.

După mai multe zile în care s-a încercat realizarea transferului la Karagumruk, se pare că pe fir a intrat Alanyaspor. De Ianis Hagi ar fi fost interesaţi şi cei de la Elche, din La Liga, dar Alanyaspor a oferit un salariu de două ori mai mare decât spaniolii.

