Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: "Ruşine pentru numele Hagi" - Antena Sport

Ianis Hagi este în continuare liber de contract. La mai bine de trei luni distanţă de la despărţirea de Rangers, internaţionalul de 26 de ani nu a reuşit să îşi găsească nici până în acest moment echipă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În ultima perioadă s-au vehiculat tot felul de posibile destinaţii pentru Ianis Hagi, dar nimic nu s-a concretizat. Luni seară s-a încheiat perioada de transferuri în cele mai importante campionate ale Europei, ceea ce înseamnă că fiul lui Gică Hagi mai are câteva variante, precum echipe din Turcia sau România.

Ianis Hagi, pus la zid de fani după ultima postare de pe Instagram

Nu doar că nu a reuşit să îşi găsească în timp util un angajament la o echipă din top 5 din Europa, dar Ianis Hagi a pierdut şi convocarea la echipa naţională a României. Mircea Lucescu l-a lăsat acasă pe Hagi pentru meciurile cu Canada şi Cipru, din luna septembrie.

A doua zi după ce perioada de mercato din cele mai importante campionate din Europa s-a încheiat, Ianis Hagi a postat pe contul său de Instagram o reclamă la un parfum. Imediat, el a fost certat de mai mulţi fani pentru faptul că nici până în acest moment nu are echipă.