Ianis Hagi, prezentat oficial la Alanyaspor! Gică Hagi, alături de fiul său când a semnat contractul. "Turcia e a doua mea casă" - Antena Sport

Ianis Hagi a fost prezentat oficial la Alanyaspor, iar la aveniment a participat şi Gică Hagi. Ianis a primit numărul 14 la noul club.

Mijlocaşul cotat la 1.5 milioane de euro ca evolua la echipa de pe locul 9 din Superliga Turciei. Asta după ce a refuzat şi alte oferte venite din Turcia sau Spania.

Ianis Hagi a semnat pe 2 ani cu Alanyaspor

Ianis Hagi a semnat pe doi ani şi a avut parte de un video de prezentare spectaculos. “Turcia e a doua mea casă şi sunt foarte fericit să fiu aici. De-abia aştept să joc. Să ne vedem curând.E timpul să scriu o nouă poveste. O nouă aventură la Alanya.”, a fost prima reacţie a Prinţului.

Ianis Hagi, dorit de Dinamo Kiev

Înainte de a semna cu Alanyaspor, Ianis Hagi a avut o ofertă şi de la Dinamo Kiev, informaţie dezvăluită de Mircea Lucescu.