Ianis Hagi, prezentat oficial la Alanyaspor! Gică Hagi, alături de fiul său când a semnat contractul. "Turcia e a doua mea casă" - Antena Sport

Ianis Hagi a fost prezentat oficial la Alanyaspor, iar la aveniment a participat şi Gică Hagi. Ianis a primit numărul 14 la noul club.
Mijlocaşul cotat la 1.5 milioane de euro ca evolua la echipa de pe locul 9 din Superliga Turciei. Asta după ce a refuzat şi alte oferte venite din Turcia sau Spania.
Ianis Hagi a semnat pe 2 ani cu Alanyaspor
Ianis Hagi a semnat pe doi ani şi a avut parte de un video de prezentare spectaculos. “Turcia e a doua mea casă şi sunt foarte fericit să fiu aici. De-abia aştept să joc. Să ne vedem curând.E timpul să scriu o nouă poveste. O nouă aventură la Alanya.”, a fost prima reacţie a Prinţului.
🤝🏻 Hoş geldin Hagi!
Kulübümüz, son olarak İskoçya’nın Rangers takımında forma giyen Rumen milli futbolcu Ianis Hagi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı#CorendonAlanyaspor pic.twitter.com/wtwKx4xUNL
— Corendon Alanyaspor 🌊☀️ (@Alanyaspor) September 4, 2025
Ianis Hagi, dorit de Dinamo Kiev
Înainte de a semna cu Alanyaspor, Ianis Hagi a avut o ofertă şi de la Dinamo Kiev, informaţie dezvăluită de Mircea Lucescu.
“Am intervenit şi eu, şi cu Rapidul, el n-a vrut la Rapid, cu Dinamo Kiev. Preşedinţii de acolo, fraţii Surkis, îl doreau, e foarte bine ce a ales, e excelent.
Vorbind aseară cu el, mi-a spus. Din momentul ăsta, te gândeşti doar la ce ai de făcut. Te aştept din momentul în care începi să joci. Regreta şi el că nu a găsit mai devreme ca să facă parte din echipa naţională.
Campionatul Turciei e, cred, cel mai important după cele 5 mari. Un campionat cu jucători foarte buni, cu experienţă, cu stadioanele pline. A ales un campionat care îl stimulează, aşa cum i-a stimulat şi pe alţi jucători români care au fost la Beşiktaş, Fenerbahce sau pe unde au mai fost”, a declarat selecţionerul Mircea Lucescu.
