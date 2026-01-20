Ionuţ Lupescu, anunţ sumbru despre Cornel Dinu. De ce a lipsit de la demolarea stadionului Dinamo - Antena Sport

Închide meniul
Ionuţ Lupescu, anunţ sumbru despre Cornel Dinu. De ce a lipsit de la demolarea stadionului Dinamo

Radu Constantin Publicat: 20 ianuarie 2026, 19:34

Cornel Dinu a avut mai multe probleme de sănătate în ultimul timp. După o operaţie de coxartroză, efectuată în septembrie 2024, Cornel Dinu a ajuns, în urmă cu câteva luni, la spital. Dinu a fost internat la Spitalul de Urgenţă, medicii făcându-i mai multe investigaţii cardiace. A fost lăsat să plece acasă, dar veştile sumbre despre el continuă să vină.

Cornel Dinu a trecut printr-o tragedie în ultimii ani. Soţia lui, Silvia, a decedat în 2019, iar de-atunci “Procurorul” a intrat într-o semi-depresie. Multă vreme a refuzat să mai părăsească locuinţa, iar ultimul eveniment, care a marcat suflarea dinamovistă, demolarea stadionului din Ştefan cel Mare, a adus o nouă veste dureroasă. Când toată lumea îl aştepta să fie prezent, Cornel Dinu a absentat!

Ionuţ Lupescu a făcut o remarcă scurtă despre ce se întâmplă cu Corel Dinu.

“Îmi doresc foarte mult ca acest parc să fie făcut așa cum trebuie, o arenă la nivel internațional și să văd din nou tot publicul în Ștefan cel Mare. Echipa de la CS, de patru – cinci ani, a lucrat foarte mult la documentație. Fiecare a încercat să contribuie. Am pus și eu puțin umărul și mă bucur că e a treia oară când mă întorc la Dinamo și mișcăm ceva. (n.red. – despre lipsa mai multor glorii) Unii sunt plecați, alții bolnavi, nea Cornel Dinu nu iese din casă, nu doar el sunt și alții… E și frig”, a spus Lupescu.

