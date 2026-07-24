Antrenorul lui Manchester City a anunţat ce urmează pentru Rodri, dorit de Real Madrid: „De asta are nevoie”

Fotbalistul spaniol Rodri, câștigător al Cupei Mondiale 2026, va fi operat luni din cauza unei probleme la spate, a confirmat vineri noul antrenor al lui Manchester City, Enzo Maresca, informează BBC. Mijlocaşul este dorit de Florentino Perez la Real Madrid, în această vară.

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Căpitanul naționalei Spaniei, în vârstă de 30 de ani, și-a condus țara spre triumful la Cupa Mondială săptămâna trecută și a fost desemnat cel mai bun jucător al turneului.

Rodri, dorit de Real Madrid, urmează să se opereze

Însă ultimele două sezoane ale mijlocașului la nivel de club au fost puternic perturbate: o accidentare la ligamentul încrucișat anterior l-a ținut departe de teren în cea mai mare parte a sezonului 2024-2025, iar ulterior o serie de recidive l-au făcut adesea indisponibil în sezonul trecut.

Câștigătorul Balonului de Aur a revenit la cea mai bună formă a sa la Cupa Mondială, însă, în cadrul primei conferințe de presă de la numirea sa în funcția de antrenor al lui City, Maresca a declarat că Rodri are acum nevoie de o intervenție chirurgicală, urmată de o perioadă de recuperare.

‘Acum, are o operație luni. Apoi are nevoie de o vacanță, trebuie să se odihnească și să se refacă, iar ulterior va reveni alături de noi’, a spus tehnicianul italian.