Jucătorul FCSB-ului şi-a schimbat cetăţenia şi a fost convocat în premieră la naţională. Scanal după alegerea făcută - Antena Sport

Jucătorul FCSB-ului şi-a schimbat cetăţenia şi a fost convocat în premieră la naţională. Baba Alhassan a ales să lase Ghana pentru Uganda, având şansa în această lună să debuteze într-un meci al naţionalei.

Baba Alhassan (25 de ani) e născut în Ghana, însă poate reprezenta şi Uganda, fiind ţara de origine a mamei lui.

Baba Alhassan a primit convocarea la naţională imediat după alegerea făcută. El ar putea debuta pentru echipa Ugandei în meciurile cu Ciad şi Maroc, din această lună, din preliminariile Cupei Africii pe Naţiuni 2025.

Totuşi, alegerea lui Baba Alhassan a născut un scandal în Uganda. Un jurnalist ugandez a analizat alegerea mijlocaşului de la FCSB, nefiind de acord cu faptul că acesta a lăsat naţionala Ghanei.

“Ei bine, ei bine… priviți asta. Alhassan Baba, născut în Ghana – da, al nostru, a fost convocat de Uganda pentru amicalele următoare.

Mijlocașul joacă excelent la uriașa Steaua București (n.r. FCSB) din România, având 21 de apariții în acest sezon.