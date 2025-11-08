Jucătorul FCSB-ului şi-a schimbat cetăţenia şi a fost convocat în premieră la naţională. Scanal după alegerea făcută - Antena Sport

Închide meniul
Jucătorul FCSB-ului şi-a schimbat cetăţenia şi a fost convocat în premieră la naţională. Scanal după alegerea făcută

Publicat: 8 noiembrie 2025, 8:47

Jucătorii FCSB-ului/ Profimedia

Jucătorul FCSB-ului şi-a schimbat cetăţenia şi a fost convocat în premieră la naţională. Baba Alhassan a ales să lase Ghana pentru Uganda, având şansa în această lună să debuteze într-un meci al naţionalei.

Baba Alhassan (25 de ani) e născut în Ghana, însă poate reprezenta şi Uganda, fiind ţara de origine a mamei lui.

Baba Alhassan a primit convocarea la naţională imediat după alegerea făcută. El ar putea debuta pentru echipa Ugandei în meciurile cu Ciad şi Maroc, din această lună, din preliminariile Cupei Africii pe Naţiuni 2025.

Totuşi, alegerea lui Baba Alhassan a născut un scandal în Uganda. Un jurnalist ugandez a analizat alegerea mijlocaşului de la FCSB, nefiind de acord cu faptul că acesta a lăsat naţionala Ghanei.

“Ei bine, ei bine… priviți asta. Alhassan Baba, născut în Ghana – da, al nostru, a fost convocat de Uganda pentru amicalele următoare.
Mijlocașul joacă excelent la uriașa Steaua București (n.r. FCSB) din România, având 21 de apariții în acest sezon.

Vor exista întrebări serioase despre această schimbare, dar Baba își dorește să joace fotbal internațional, mai ales că #AFCON2025 se apropie.
În timp ce noi căutăm jucători născuți în străinătate, cei născuți aici se uită în altă parte.

Sunteți de acord cu decizia lui Baba de a juca pentru Uganda?”, a transmis jurnalistul ugandez despre alegerea lui Baba Alhassan, pe X.

De asemenea, fanii şi-au ridicat semne de întrebare cu privire la alegerea făcută de Baba Alhassan, nefiind convinşi de faptul că mijlocaşul are dreptul că joace pentru Uganda: “Exact asta am spus și eu, sunt semne de întrebare legate de această schimbare. Sper ca Uganda să fi obținut clarificarea de la FIFA.

Comandă record dată de un bărbat din Iaşi de Black Friday. Cât a plătit pe 7 lingouri de aurComandă record dată de un bărbat din Iaşi de Black Friday. Cât a plătit pe 7 lingouri de aur
Poate că are familie în Uganda și nu știm noi. Îi doresc tot binele, dar trebuie să se asigure că are toate actele în regulă”, a notat un fan, tot pe X.

Baba Alhassan este cotat la suma de 1 milion de euro şi evoluează la FCSB din 2024, atunci când campioana a plătit suma de 600.000 de euro pentru a-l transfera de la Hermannstadt. Mijlocaşul a bifat 21 de meciuri pentru roş-albaştri în acest sezon, în toate competiţiile.

Pe ce loc va termina România Grupa H a preliminariilor pentru World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
