Cristi Chivu a pus pe lista de transferuri un jucător al unei rivale din Serie A. Noua ţintă a lui Inter - Antena Sport

Cristi Chivu a pus pe lista de transferuri un jucător al unei rivale din Serie A. Noua ţintă a lui Inter

Publicat: 8 noiembrie 2025, 9:31

Cristi Chivu, în timpul unui meci la Inter / Profimedia

Cristi Chivu a pus pe lista de transferuri un jucător al unei rivale din Serie A. Antrenorul lui Inter îşi face lista de achiziţii, dorind să aducă întăriri la echipa sa.

Ţinta lui Cristi Chivu este Adrian Bernabe, mijlocaşul de 24 de ani al celor de la Parma. Antrenorul român l-a pregătit în sezonul trecut pe iberic, atunci când era antrenorul “cruciaţilor”.

Conform tuttomercatoweb.com, Inter şi-a trimis scouteri la meciul dintre Parma şi Bologna, încheiat cu scorul de 1-3, în runda precedentă de Serie A. Nerazzurrii l-au urmărit pe Adrian Bernabe, pe care Cristi Chivu îl vrea sub comanda sa.

Nu este pentru prima dată când Inter se arată interesată de serviciile lui Adrian Bernabe. Nerazzurrii vor să-l transfere pe mijlocaşul Parmei la finalul sezonului, atunci când acesta va intra într-un ultimul an de contract.

Bernabe a fost pe lista lui Cristi Chivu de la Inter şi în vară, atunci când antrenorul român îl considera pe acesta un înlocuitor perfect pentru Hakan Calhanoglu. Turcul intrase într-un conflict cu Lautaro Martinez şi se zvonea că îşi doreşte să plece de pe Meaza, însă în cele din urmă a continuat sub comanda antrenorului român.

Adrian Bernabe evoluează la Parma din vara lui 2021, atunci când era transferat de la Manchester City U23. Mijlocaşul de 24 de ani este cotat la suma de 15 milioane de euro, iar în acest sezon a bifat 12 meciuri pentru “cruciaţi”, în toate competiţiile, reuşind să marcheze un gol.

