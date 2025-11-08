Cristi Chivu a pus pe lista de transferuri un jucător al unei rivale din Serie A. Noua ţintă a lui Inter - Antena Sport

Cristi Chivu a pus pe lista de transferuri un jucător al unei rivale din Serie A. Antrenorul lui Inter îşi face lista de achiziţii, dorind să aducă întăriri la echipa sa.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ţinta lui Cristi Chivu este Adrian Bernabe, mijlocaşul de 24 de ani al celor de la Parma. Antrenorul român l-a pregătit în sezonul trecut pe iberic, atunci când era antrenorul “cruciaţilor”.

Cristi Chivu a pus pe lista de transferuri un jucător al unei rivale din Serie A

Conform tuttomercatoweb.com, Inter şi-a trimis scouteri la meciul dintre Parma şi Bologna, încheiat cu scorul de 1-3, în runda precedentă de Serie A. Nerazzurrii l-au urmărit pe Adrian Bernabe, pe care Cristi Chivu îl vrea sub comanda sa.

Nu este pentru prima dată când Inter se arată interesată de serviciile lui Adrian Bernabe. Nerazzurrii vor să-l transfere pe mijlocaşul Parmei la finalul sezonului, atunci când acesta va intra într-un ultimul an de contract.

Bernabe a fost pe lista lui Cristi Chivu de la Inter şi în vară, atunci când antrenorul român îl considera pe acesta un înlocuitor perfect pentru Hakan Calhanoglu. Turcul intrase într-un conflict cu Lautaro Martinez şi se zvonea că îşi doreşte să plece de pe Meaza, însă în cele din urmă a continuat sub comanda antrenorului român.