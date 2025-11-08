Lucrul care l-a uimit pe Basarab Panduru în Farul - FC Botoşani 2-0: "Nu mi se pare normal! Ce e graba asta?" - Antena Sport

Basarab Panduru nu a înţeles de ce Istvan Kovacs a fost delegat la meciul de vineri seară din Liga 1, dintre Farul şi FC Botoşani, câştigat de formaţia de la malul mării cu 2-0.

Centralul din Carei a revenit la centru într-o partidă de Liga 1 pentru prima oară de la partida FCSB – Universitatea Craiova, de la începutul lunii octombrie. În meciul respectiv, Istvan Kovacs a fost salvat de trei ori de VAR.

Basarab Panduru, surprins de delagarea lui Istvan Kovacs

Nici partida de la Ovidiu nu a fost mai uşoară pentru Istvan Kovacs. Două decizii majore ale sale au fost întoarse de VAR în Farul Constanţa – FC Botoşani.

Delegarea sa vineri seară a surprins şi mai mult, în condiţiile în care arbitrul de 41 de ani a fost marţi seară la centru în UEFA Champions League, la meciul de pe Anfield, dintre Liverpool şi Real Madrid.

Basarab Panduru nu a putut înţelege decizia CCA de a-l trimite pe Istvan Kovacs la acest meci, la doar câteva zile distanţă de la partida din cupele europene.