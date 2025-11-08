Lucrul care l-a uimit pe Basarab Panduru în Farul - FC Botoşani 2-0: "Nu mi se pare normal! Ce e graba asta?" - Antena Sport

Basarab Panduru nu a înţeles de ce Istvan Kovacs a fost delegat la meciul de vineri seară din Liga 1, dintre Farul şi FC Botoşani, câştigat de formaţia de la malul mării cu 2-0.
Centralul din Carei a revenit la centru într-o partidă de Liga 1 pentru prima oară de la partida FCSB – Universitatea Craiova, de la începutul lunii octombrie. În meciul respectiv, Istvan Kovacs a fost salvat de trei ori de VAR.
Basarab Panduru, surprins de delagarea lui Istvan Kovacs
Nici partida de la Ovidiu nu a fost mai uşoară pentru Istvan Kovacs. Două decizii majore ale sale au fost întoarse de VAR în Farul Constanţa – FC Botoşani.
Delegarea sa vineri seară a surprins şi mai mult, în condiţiile în care arbitrul de 41 de ani a fost marţi seară la centru în UEFA Champions League, la meciul de pe Anfield, dintre Liverpool şi Real Madrid.
Basarab Panduru nu a putut înţelege decizia CCA de a-l trimite pe Istvan Kovacs la acest meci, la doar câteva zile distanţă de la partida din cupele europene.
“Nu mi se pare normal. Marţi e, acum e vineri, pune-l duminică, dacă-l pui. Ce e graba asta, e meciul-vedetă? Prima dată am crezut că e fratele său. Era normal. Pe când mă uit mai bine, e Istvan Kovacs. Ceva nu mi s-a părut OK. De ce graba asta?”, a declarat Basarab Panduru, la primasport.ro.
Acesta a fost primul meci arbitrat de Istvan Kovacs în Liga 1, de la meciul dintre FCSB şi Universitatea Craiova, de pe 5 octombrie. Atunci, el a luat trei decizii greşite şi a fost salvat de VAR de fiecare dată.
De la meciul din etapa a 12-a, Kovacs nu a mai arbitrat în Liga 1. Cu toate acestea, el a mai condus alte două partide în Europa. Mai întâi, el a fost trimis de UEFA la meciul dintre Serbia şi Albania, din preliminariile World Cup 2026, pe 11 octombrie, după care a condus pentru a doua oară în cariera sa un meci între Liverpool şi Real Madrid, în UEFA Champions League, în urmă cu câteva zile.
