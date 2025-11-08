Gică Popescu, verdict înaintea "dublei" naţionalei cu Bosnia şi San Marino: "Nu ne va fi uşor" - Antena Sport

Gică Popescu a prefaţat “dubla” naţionalei cu Bosnia şi San Marino. “Tricolorii” îi vor înfrunta pe bosniaci pe 15 noiembrie, iar pe San Marino trei zile mai târziu, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.
Gică Popescu s-a declarat convins că meciurile naţionalei nu vor fi uşoare, ţinând cont şi de faptul că Mircea Lucescu nu are toţi jucătorii la dispoziţie. Nicolae Stanciu şi Radu Drăguşin nu sunt refăcuţi complet şi nu au fost convocaţi pentru acţiunea din această lună.
Gică Popescu, verdict înaintea “dublei” naţionalei
Totuşi, Gică Popescu consideră că naţionala se poate impune în deplasarea “de foc” din Bosnia. Meciul este unul crucial în vederea ocupării locului secund în grupa de calificare, loc care ne-ar oferi un avantaj la barajul pentru World Cup 2026 din martie.
“Cu toții privim deplasarea din Bosnia, care nu va fi una ușoară. Va fi foarte complicată, pentru că sunt și probleme de efectiv. Sunt jucători pe care Mister Lucescu nu-i va avea la dispoziție din cauza accidentărilor sau altor motive pe care le au la echipele de club. Deci nu ne va fi ușor.
Eu cred că avem calitatea necesară de a câștiga în Bosnia, dacă vom fi inspirați, dacă vom face ceea ce trebuie. Dar, repet, nu ne va fi ușor”, a declarat Gică Popescu, conform digisport.ro.
Lotul României pentru meciurile cu Bosnia şi San Marino
PORTARI
Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);
FUNDAȘI
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6) ;
MIJLOCAȘI
Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0);
ATACANȚI
Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1).
