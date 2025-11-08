Marius Şumudică, anunţ categoric în privinţa luptei la titlu: "Nu are cum să nu fie! Chiar merită" - Antena Sport

Închide meniul
Marius Şumudică, anunţ categoric în privinţa luptei la titlu: “Nu are cum să nu fie! Chiar merită”

Publicat: 8 noiembrie 2025, 9:19

Marius Şumudică / Sport Pictures

Marius Şumudică, fostul antrenor al Rapidului, este de părere că lupta pentru titlu în acest sezon din Liga 1 se dă între formaţia din Giuleşti şi Universitatea Craiova. Antrenorul de 54 de ani nu vede alte echipe care să emită pretenţii în acest sezon.

Şumudică a lăudat modul în care Costel Gâlcă, actualul antrenor din Giuleşti, a gestionat situaţia, şi nu vede cum ar putea fosta sa echipă să nu fie în lupta pentru titlu, mai ales dacă rapidiştii vor menţine acest parcurs bun.

Marius Şumudică: “În acest an, campionatul se joacă între Rapid şi Universitatea Craiova”

“În acest an campionatul se joacă între Rapid și Universitatea Craiova. Așa o văd eu. Dacă se menține acest parcurs, Rapidul nu are cum să nu fie în lupta pentru titlu și să aibă o șansă foarte mare la campionat.

Mi-aș dori, chiar au meritat. Mie ar trebui, probabil, să îmi pară rău de ce s-a întâmplat anul trecut și de ce se întâmplă în acest an, dar nu, trebuie să fii obiectiv și să scoți în evidență.

Gâlcă a scos maximum, iar dacă va avea o linie la fel cum a avut-o până acum, Rapidul are o șansă enormă de a fi campioană”, a declarat Marius Şumudică, potrivit fanatik.ro.

În urma înfrângerii suferite de FC Botoşani pe terenul celor de la Farul Constanţa, scor 0-2, Rapid are şansa de a încheia pe primul loc etapa cu numărul 16 din Liga 1. Chiar şi cu un punct în meciul de pe teren propriu cu FC Argeş, giuleştenii ar deveni lideri.

