Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

„L-au urmărit”. Echipa care a intrat „pe fir” pentru transferul lui Louis Munteanu. Ar putea juca direct în Champions League - Antena Sport

Home | Fotbal | „L-au urmărit”. Echipa care a intrat „pe fir” pentru transferul lui Louis Munteanu. Ar putea juca direct în Champions League

„L-au urmărit”. Echipa care a intrat „pe fir” pentru transferul lui Louis Munteanu. Ar putea juca direct în Champions League

Publicat: 23 august 2025, 12:21

Comentarii
L-au urmărit”. Echipa care a intrat pe fir” pentru transferul lui Louis Munteanu. Ar putea juca direct în Champions League

Louis Munteanu / Profimedia Images

Louis Munteanu a fost urmărit de scouterii celor de la Olympiacos, la meciul tur dintre Hacken și CFR Cluj, încheiat cu scorul de 7-2, în play-off-ul Conference League. Grecii au intrat „pe fir” pentru transferul atacantului clujenilor. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Louis Munteanu a fost aproape de un transfer la Rennes, în această vară, însă mutarea pare că a picat după ce francezii s-au reorientat către un alt vârf. Și Valencia s-a arătat interesată de semnătura atacantului român de 22 de ani. 

Echipa care a intrat „pe fir” pentru transferul lui Louis Munteanu 

Jurnaliștii greci au dezvăluit faptul că Louis Munteanu a fost urmărit în Suedia de către cei de la Olympiacos, echipă calificată direct în grupa de Champions League. Aceștia menționează că formația campioană a Greciei are nevoie de întăriri în atac. 

„Louis Munteanu se află sub observația mai multor cluburi europene. Reprezentanți ai lui Olympiacos l-au urmărit recent în meciul contra lui Hacken. Munteanu vine după un sezon bun, în care a marcat 26 de goluri și a oferit trei assisturi în 51 de apariții, demonstrând constanță în fața porții. 

Valoarea sa este estimată în prezent la aproximativ 5 milioane de euro, însă pretențiile celor de la Cluj ar putea depăși această sumă, în condițiile în care echipe precum Rennes și Valencia au trimis deja oferte apropiate de 12 milioane de euro. 

Reclamă
Reclamă

Olympiacos se pregătește să intre în grupele Ligii Campionilor și are nevoie de întăriri în atac, asta este sigur”, au notat grecii de la gazetta.gr. 

Cristi Balaj, anunţ despre viitorul lui Louis Munteanu 

Cristi Balaj a făcut un anunţ despre viitorul lui Louis Munteanu. Preşedintele de la CFR Cluj a confirmat faptul că atacantul este monitorizat de mai multe cluburi din străinătate. 

“(V-aţi înţeles cu Valencia?) Nu, nu ne-am înţeles. Eu n-am folosit sume şi nume, am spus că sunt mai multe cluburi care se interesează de el. Nu am spus nume, nu am spus cifre. 

Observator a verificat ultima teorie conspiraţionistă: "Francezii ne fură aurul şi apa din Lacul Vidraru"Observator a verificat ultima teorie conspiraţionistă: "Francezii ne fură aurul şi apa din Lacul Vidraru"
Reclamă

Am spus doar că la următoarele două partide de play-off va fi monitorizat. Nu avem absolut nimic concret, sunt cluburi interesate de el, mai multe cluburi. Atât pot să vă spun, va fi monitorizat la următoarele două meciuri”, a declarat Cristi Balaj, pentru Antena Sport. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Louis Munteanu la Valencia, dacă transferul se va realiza?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe Lacul Snagov. Altă victimă în Argeş
Observator
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe Lacul Snagov. Altă victimă în Argeş
A ieșit pe ușă și nu s-a mai întors niciodată. Drama trăită de familia unui băiat de 14 ani
Fanatik.ro
A ieșit pe ușă și nu s-a mai întors niciodată. Drama trăită de familia unui băiat de 14 ani
11:43
„Încerc să ignor asta”. Statistica ce-i dă fiori Arynei Sabalenka, înainte de startul US Open 2025
11:23
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron
10:58
Roger Federer, pe urmele lui Ion Țiriac. Al doilea jucător de tenis care reușește asta
10:37
Străinul din Liga 1 pe care l-a remarcat Mircea Lucescu: „Nu avem jucători ca el”
9:51
Titularul lui Inter a dezvăluit ce s-a schimbat la echipă, după venirea lui Cristi Chivu: „Mi-am dat seama de asta”
9:44
U Cluj – Dinamo, LIVE TEXT (21:30). Duel tare în Ardeal. Ambele echipe, neînvinse de trei runde. Echipele probabile
Vezi toate știrile
1 Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui 2 UEFA, răspuns privind situația jucătorilor de la FCSB care n-au putut evolua cu Aberdeen. Ce s-a întâmplat 3 Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi” 4 Mircea Lucescu, anunţ despre viitorul lui Ianis Hagi: “A făcut un lucru deosebit domnul Şucu. Şi eu l-am rugat” 5 Probleme pentru Dan Petrescu. Ce se întâmplă, de fapt, după demisia de la CFR Cluj 6 Olandezii, anunţ despre situaţia lui Dennis Man. Decizia luată de antrenorul lui PSV
Citește și
Cele mai citite
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
UEFA, răspuns privind situația jucătorilor de la FCSB care n-au putut evolua cu Aberdeen. Ce s-a întâmplatUEFA, răspuns privind situația jucătorilor de la FCSB care n-au putut evolua cu Aberdeen. Ce s-a întâmplat
Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”
Mircea Lucescu, anunţ despre viitorul lui Ianis Hagi: “A făcut un lucru deosebit domnul Şucu. Şi eu l-am rugat”Mircea Lucescu, anunţ despre viitorul lui Ianis Hagi: “A făcut un lucru deosebit domnul Şucu. Şi eu l-am rugat”