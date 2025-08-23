„L-au urmărit”. Echipa care a intrat „pe fir” pentru transferul lui Louis Munteanu. Ar putea juca direct în Champions League - Antena Sport

Louis Munteanu a fost urmărit de scouterii celor de la Olympiacos, la meciul tur dintre Hacken și CFR Cluj, încheiat cu scorul de 7-2, în play-off-ul Conference League. Grecii au intrat „pe fir” pentru transferul atacantului clujenilor.

Louis Munteanu a fost aproape de un transfer la Rennes, în această vară, însă mutarea pare că a picat după ce francezii s-au reorientat către un alt vârf. Și Valencia s-a arătat interesată de semnătura atacantului român de 22 de ani.

Echipa care a intrat „pe fir” pentru transferul lui Louis Munteanu

Jurnaliștii greci au dezvăluit faptul că Louis Munteanu a fost urmărit în Suedia de către cei de la Olympiacos, echipă calificată direct în grupa de Champions League. Aceștia menționează că formația campioană a Greciei are nevoie de întăriri în atac.

„Louis Munteanu se află sub observația mai multor cluburi europene. Reprezentanți ai lui Olympiacos l-au urmărit recent în meciul contra lui Hacken. Munteanu vine după un sezon bun, în care a marcat 26 de goluri și a oferit trei assisturi în 51 de apariții, demonstrând constanță în fața porții.

Valoarea sa este estimată în prezent la aproximativ 5 milioane de euro, însă pretențiile celor de la Cluj ar putea depăși această sumă, în condițiile în care echipe precum Rennes și Valencia au trimis deja oferte apropiate de 12 milioane de euro.