„Acesta va fi primul transfer din vară” Real Madrid a decis cine va fi următorul „galactic”

Real Madrid încă luptă pentru două trofee în acest sezon: este la 4 puncte în spatele Barcelonei în campionat, iar în UEFA Champions League joacă în sferturi contra lui Bayern Munchen.
În ciuda obiectivelor ambițioase rămase, conducerea Realului este și cu gândul la următorul sezon.
Nico Paz, înapoi la Real Madrid
Primul transfer, scriu catalanii de la Sport, este revenirea lui Nico Paz de la Como. Argentinianul este deținut în coproprietate de Real și clubul italian, iar Real are o clauză de 9 milioane de euro pentru vara următoarea. Clauza va fi cu siguranță activată, în condițiile în care Paz are un sezon fantastic.
Nico Paz a marcat 11 goluri și a dat 6 pase decisive sub conducerea lui Cesc Fabregas în acest sezon și este evaluat la 65 de milioane de euro. Singurul semn de întrebare: Paz vine pe o poziție unde Real are deja o mulțime de soluții: Arda Guler, Franco Mastantuono, Brahim Diaz sau Jude Bellingham.
Nico Paz cere garanții că va juca dacă se întoarce la Real. Astfel, de situație încearcă să profite Cristi Chivu și Inter. Aceasta este dispusă să-l cumpere pe Paz după ce Real Madrid activează clauza.
Real pregătește 6 transferuri
Venirea lui Nico Paz nu este singura mutare. Până la șase jucători ar urma să aducă Florentino Perez, în condițiile în care sunt și mulți jucători de care Real se va despărți. Astfel, pe listă sunt doi fundași centrali, un mijlocaș, un fundaș dreapta în cazul în care Dani Carvajal nu va continua. Și Endrick, cel care a confirmat cât a fost împrumutat la Lyon.
