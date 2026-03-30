„Acesta va fi primul transfer din vară” Real Madrid a decis cine va fi următorul „galactic”

Sebastian Ujica Publicat: 30 martie 2026, 8:50

Federico Valverde se bucură după unul dintre golurile marcate în Real Madrid - Manchester City / Profimedia

Real Madrid încă luptă pentru două trofee în acest sezon: este la 4 puncte în spatele Barcelonei în campionat, iar în UEFA Champions League joacă în sferturi contra lui Bayern Munchen.

În ciuda obiectivelor ambițioase rămase, conducerea Realului este și cu gândul la următorul sezon.

Nico Paz, înapoi la Real Madrid

Primul transfer, scriu catalanii de la Sport, este revenirea lui Nico Paz de la Como. Argentinianul este deținut în coproprietate de Real și clubul italian, iar Real are o clauză de 9 milioane de euro pentru vara următoarea. Clauza va fi cu siguranță activată, în condițiile în care Paz are un sezon fantastic.

Nico Paz a marcat 11 goluri și a dat 6 pase decisive sub conducerea lui Cesc Fabregas în acest sezon și este evaluat la 65 de milioane de euro. Singurul semn de întrebare: Paz vine pe o poziție unde Real are deja o mulțime de soluții: Arda Guler, Franco Mastantuono, Brahim Diaz sau Jude Bellingham.

Nico Paz cere garanții că va juca dacă se întoarce la Real. Astfel, de situație încearcă să profite Cristi Chivu și Inter. Aceasta este dispusă să-l cumpere pe Paz după ce Real Madrid activează clauza.

Real pregătește 6 transferuri

Venirea lui Nico Paz nu este singura mutare. Până la șase jucători ar urma să aducă Florentino Perez, în condițiile în care sunt și mulți jucători de care Real se va despărți. Astfel, pe listă sunt doi fundași centrali, un mijlocaș, un fundaș dreapta în cazul în care Dani Carvajal nu va continua. Și Endrick, cel care a confirmat cât a fost împrumutat la Lyon.

Ce pronostic dai pentru meciul dintre Slovacia şi România?

Cel mai înalt pod suspendat din Europa va fi construit în România. Investiţia se ridică la 6 milioane de euro
Dialog uluitor Mircea Lucescu – soția Neli, de pe patul de spital: „Vreau să merg la Bratislava!” / „Schimb yala la ușă dacă pleci!”
Nebunie în Italia. 30.000 de fani au umplut Piazza dei Signori după promovarea din liga a treia
Max Verstappen, explicaţii după cursa în urma căreia s-a zvonit că se poate retrage din F1: “Am încercat totul”
Sorana Cîrstea a urcat în Top 30, în ultimul an al carierei. Cea mai bine clasată jucătoare din România
Eduard Ionescu, victorie la Cupa Mondială! Urmează duelul cu numărul 1 mondial
“Schimb yala de la uşă”. Mircea Lucescu, dialog incredibil cu soţia Neli, pe patul de spital: “FRF l-a disperat”
Salariul uriaş pe care îl încasează Nicolae Stanciu în China
1 Rednic, semnal de alarmă: „Nu știu cum cei din jur nu au văzut asta” Ce a observat la Lucescu în Turcia 2 UPDATEPrimul verdict după ce Mircea Lucescu a fost internat. Anunțul oficial al spitalului 3 “Astăzi voi semna.” Transfer surpriză pentru Bogdan Vătăjelu 4 Ce lovitură dă Barcelona pe piaţa transferurilor! Anunţul făcut de Mundo Deportivo 5 Foto“Nu plătesc taxe” Adrian Mutu a răbufnit după ce a investit 1.5 milioane de euro alături de un român cunoscut! 6 BREAKING NEWSMircea Lucescu şi-a anunţat retragerea de la echipa naţională: “Gata, s-a terminat!”
Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”
“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”
Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul OpruțTransfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț
Patru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribunePatru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribune